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肯州水災 17歲少女緊抱愛犬 游到屋頂求生

編譯洪毅／綜合30日電
肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自CNN電視畫面，Terry Adams Sr.攝影)
肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自CNN電視畫面，Terry Adams Sr.攝影)

肯塔基州東部近來連日暴雨，導致嚴重水災，已知至少25人喪命；有線電視新聞網(CNN)報導，住在懷茨堡(Whitesburg)的17歲少女克蘿伊·亞當斯(Chloe Adams)，則是護著自幼一起長大的母犬珊迪(Sandy)死裡逃生，坐在幾乎滅頂的倉庫頂上，等待五個小時後才得到救援。

28日早晨，亞當斯從睡夢中醒來，發現洪水已經圍繞在她家之外，而在屋內，湍急的流水從浴室的排水孔不斷漫出，水位持續上升中；亞當斯事後回憶，當時她「舉目所見盡是水」，讓她「恐懼到了極點」。

當時，整個家中只有亞當斯一人，與她同住的祖父母剛好不在家中，儘管後來趕回，距她不遠，卻是一水之隔，而且還是湍急的洪水；而在家中，亞當斯則發現911緊急電話忙線中，手機訊號不佳。

亞當斯的祖父母向她大喊，要她待在屋內等待救援；但是屋內的亞當斯發現，如此的洪水，她必須設法逃出去才能求生；亞當斯說，她知道在又深又湍急的洪水中游泳有多危險，然而，她「別無選擇」。

亞當斯的目標是游到她叔叔的家，但是她接下來遇到一個障礙：她不能拋棄自幼相守的珊迪，可是牠顯然無法在這樣的洪水中游泳；當時家中的水深已經及腰，亞當斯於是開始尋覓，能夠讓珊迪安全渡水的工具。

終於，她找到一個能夠將珊迪放在裡邊的大塑膠盒，墊上沙發枕後就能漂浮，亞當斯就這樣推著漂浮的塑膠盒，在冰冷的水中泅泳；最終，她游到一座只剩頂上還有些許空間、其他部分已被洪水淹沒的倉庫。

肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自WWAY電視畫面...
肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自WWAY電視畫面，Terry Adams Sr.攝影)

亞當斯就坐在那裡，等待五小時後，她的親戚才駕著划艇，將她們帶至安全的場所；直到安全脫險之前，亞當斯的祖母都以為她已遭到滅頂，以至於看到她時眼淚潰堤。

亞當斯的父親泰瑞(Terry Adams)後來在臉書上說，他們家「失去了一切，除了最重要的部分之外」；亞當斯則說，她對那些不若她幸運的人表示同情及理解。

亞當斯 洪水 游泳

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