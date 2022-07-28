我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

醉了？路面被畫成「電流急急棒」 引特斯拉車主挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到路面變成「電流急急棒」，搞笑問「工人喝醉了嗎？」（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）
網友看到路面變成「電流急急棒」，搞笑問「工人喝醉了嗎？」（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）

你醉了嗎？加州一處路面因工人失誤，把標線畫成超曲折的「電流急急棒」引發網友討論。一名特斯拉（Tesla）車主想測試自動駕駛功能便開進曲折的道路上，沒想到結局讓人意外。

據報導，加州霍利斯特（Hollister）一處路面重新設計道路，擬增加自行車道及相關路線，並畫出小幅度、類似閃電折線標線，避免用路人將這條路當成飆車之路，沒想到因承包商失誤，把標線畫得超曲折，讓「電流急急棒」瞬間在路面上，被網友笑稱「到底那邊發生什麼事」、「承包商喝醉酒畫出來的線？」、「開過去會一直不小心煞車」、「是《瑪利歐賽車》嗎」。

但路面版「電流急急棒」可沒嚇倒一些車主，特斯拉日前更新「FSD（全自動輔助駕駛）Beta」，提升轉彎性能，一名特斯拉駕駛日前就決定在該處拍攝測試影片，觀察是否真能遵循標線行走，據影片顯示，特斯拉的FSD Beta功能，不僅延著「電流急急棒」的方向行走，過程也相當平穩，未見有任何突然煞車或急速轉向的動作。引起網友大讚對特斯拉來說真的是小菜一碟。

影音來源：Sparky YouTube

目前特斯拉有AP（自動輔助駕駛）、EAP（增強版自動輔助駕駛）和FSD功能，而AP是特斯拉各車款的標配，若想要有更完整的功能，可以再選購買EAP或FSD。

加州霍利斯特一處路面因承包商失誤，將標線畫成「電流急急棒」模樣。（翻攝自KSBW...
加州霍利斯特一處路面因承包商失誤，將標線畫成「電流急急棒」模樣。（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）
一名特斯拉駕駛利用FSD Beta全自動輔助駕駛功能，輕鬆開進「電流急急棒」路面...
一名特斯拉駕駛利用FSD Beta全自動輔助駕駛功能，輕鬆開進「電流急急棒」路面版。（翻攝自Sparky YouTube頻道）

特斯拉 加州 賽車

上一則

眾院通過晶片法案 強化對中國競爭力

延伸閱讀

林志穎手術專案出爐 需放入鈦合金和3D重建

林志穎手術專案出爐 需放入鈦合金和3D重建

谷歌創辦人之妻駁斥出軌傳聞 馬斯克建議告華爾街日報

谷歌創辦人之妻駁斥出軌傳聞 馬斯克建議告華爾街日報
德國明年起削減電動車補貼 特斯拉等高價EV恐受衝擊

德國明年起削減電動車補貼 特斯拉等高價EV恐受衝擊
特斯拉增產能 擴大資本支出

特斯拉增產能 擴大資本支出

熱門新聞

通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

2022-07-26 23:38
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
歹徒當眾上台從牧師身上搶走首飾。（取材自影片）

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

2022-07-25 20:48
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美