醉了？路面被畫成「電流急急棒」 引特斯拉車主挑戰

網友看到路面變成「電流急急棒」，搞笑問「工人喝醉了嗎？」（翻攝自KSBW Action News 8 YouTube頻道）

你醉了嗎？加州 一處路面因工人失誤，把標線畫成超曲折的「電流急急棒」引發網友討論。一名特斯拉 （Tesla）車主想測試自動駕駛功能便開進曲折的道路上，沒想到結局讓人意外。

據報導，加州霍利斯特（Hollister）一處路面重新設計道路，擬增加自行車道及相關路線，並畫出小幅度、類似閃電折線標線，避免用路人將這條路當成飆車之路，沒想到因承包商失誤，把標線畫得超曲折，讓「電流急急棒」瞬間在路面上，被網友笑稱「到底那邊發生什麼事」、「承包商喝醉酒畫出來的線？」、「開過去會一直不小心煞車」、「是《瑪利歐賽車 》嗎」。

但路面版「電流急急棒」可沒嚇倒一些車主，特斯拉日前更新「FSD（全自動輔助駕駛）Beta」，提升轉彎性能，一名特斯拉駕駛日前就決定在該處拍攝測試影片，觀察是否真能遵循標線行走，據影片顯示，特斯拉的FSD Beta功能，不僅延著「電流急急棒」的方向行走，過程也相當平穩，未見有任何突然煞車或急速轉向的動作。引起網友大讚對特斯拉來說真的是小菜一碟。

影音來源：Sparky YouTube

目前特斯拉有AP（自動輔助駕駛）、EAP（增強版自動輔助駕駛）和FSD功能，而AP是特斯拉各車款的標配，若想要有更完整的功能，可以再選購買EAP或FSD。