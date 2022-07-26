我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫 屢被歧視

愛滋婦在紐約成功換心 全球首例

記者胡玉立／綜合報導
全球首例HIV感染者對HIV陽性患者心臟移植手術，在布朗士蒙特費爾醫學中心完成。(取材自YouTube)
全球首例HIV感染者對HIV陽性患者心臟移植手術，在布朗士蒙特費爾醫學中心完成。(取材自YouTube)

全球首例HIV感染者對HIV陽性患者的心臟移植手術，在紐約市布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)完成；患有晚期心力衰竭的一名60多歲女性患者，今年早春還同時接受了心臟移植和腎臟移植；在四小時移植手術後，患者住院五周後復元，現在回院看移植醫生並接受監測。

2013年美國通過「HIV器官公平政策法案」，允許HIV感染者將器官捐贈給HIV陽性患者，但移植心臟足足花了近十年時間才實現。蒙特費爾醫學中心心力衰竭、心臟移植和機械循環支持部門負責人兼愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)教授約德(Ulrich Jorde)表示，「由於醫學重大進步，愛滋病感染者病情現在可以獲得控制，並挽救其他愛滋病患者生命；這項手術是器官捐贈史的里程碑，為人們提供了新希望。」

美國有6萬至10萬人可因換心手術受益，但2021年心臟移植手術僅進行約3800例。

「這個病例很複雜，是結合心臟病學、外科、腎病學、傳染病、加護和免疫學真正的多學科合作，」換心患者的主治醫生、愛因斯坦醫學院助理教授薩伊德(Omar Saeed)說：「為愛滋病毒感染者提供這種選擇，擴大了捐贈者範圍，代表有更多人可以更快獲得救命器官，無論他們是否感染愛滋病毒。」

全美只有25個有資格提供這種複雜手術的醫學中心，符合「器官採購和移植網絡」( Organ Procurement and Transplantation Network)設定的手術基準及成果；而蒙特費爾醫學中心心臟移植團隊率先採用創新方法，從心臟停止跳動後死亡的捐贈者身上移植心臟。

手術 醫學 心臟病

上一則

通膨有感 近4成美國人無法再存錢 入不敷出者暴增

延伸閱讀

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
紐約秋季開學 市府暫不強制學生戴口罩

紐約秋季開學 市府暫不強制學生戴口罩
紐約尿褲免稅 州長霍楚撥款7000萬挺托兒

紐約尿褲免稅 州長霍楚撥款7000萬挺托兒
紐約將新建3座賭場 金主展開政治角力

紐約將新建3座賭場 金主展開政治角力

熱門新聞

Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20
不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51

超人氣

更多 >
不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態