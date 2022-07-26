愛滋婦在紐約成功換心 全球首例

全球首例HIV感染者對HIV陽性患者心臟移植手術，在布朗士蒙特費爾醫學中心完成。(取材自YouTube)

全球首例HIV感染者對HIV陽性患者的心臟移植手術 ，在紐約市布朗士蒙特費爾醫學 中心(Montefiore Medical Center)完成；患有晚期心力衰竭的一名60多歲女性患者，今年早春還同時接受了心臟移植和腎臟移植；在四小時移植手術後，患者住院五周後復元，現在回院看移植醫生並接受監測。

2013年美國通過「HIV器官公平政策法案」，允許HIV感染者將器官捐贈給HIV陽性患者，但移植心臟足足花了近十年時間才實現。蒙特費爾醫學中心心力衰竭、心臟移植和機械循環支持部門負責人兼愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)教授約德(Ulrich Jorde)表示，「由於醫學重大進步，愛滋病感染者病情現在可以獲得控制，並挽救其他愛滋病患者生命；這項手術是器官捐贈史的里程碑，為人們提供了新希望。」

美國有6萬至10萬人可因換心手術受益，但2021年心臟移植手術僅進行約3800例。

「這個病例很複雜，是結合心臟病 學、外科、腎病學、傳染病、加護和免疫學真正的多學科合作，」換心患者的主治醫生、愛因斯坦醫學院助理教授薩伊德(Omar Saeed)說：「為愛滋病毒感染者提供這種選擇，擴大了捐贈者範圍，代表有更多人可以更快獲得救命器官，無論他們是否感染愛滋病毒。」

全美只有25個有資格提供這種複雜手術的醫學中心，符合「器官採購和移植網絡」( Organ Procurement and Transplantation Network)設定的手術基準及成果；而蒙特費爾醫學中心心臟移植團隊率先採用創新方法，從心臟停止跳動後死亡的捐贈者身上移植心臟。