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共和黨眾議員反聯邦同婚保護法 卻出席兒子同性婚禮

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共和黨眾議員反聯邦同婚保護法 卻出席兒子同性婚禮

記者顏伶如／綜合報導
共和黨眾議員湯普森(Glenn Thompson)上周在保障同性婚姻聯邦法案表決時投下反對票，但三天後卻出席兒子的同性婚禮。Getty Images
共和黨眾議員湯普森(Glenn Thompson)上周在保障同性婚姻聯邦法案表決時投下反對票，但三天後卻出席兒子的同性婚禮。Getty Images

華盛頓郵報26日報導，共和黨籍賓州聯邦眾議員湯普森(Glenn Thompson)上周在保障同性婚姻聯邦法案表決時投下反對票，但三天之後卻出席兒子的同性婚禮。名人八卦網站Gawker報導形容湯普森是「顯而易見的虛偽」(apparent hypocrisy)。

報導指出，湯普森發言人史東(Maddison Stone)25日晚間透過電郵發表聲明表示，湯普森與妻子22日參加兒子婚禮，慶祝兒子走入人生新的一章，「湯普森夫婦非常歡迎女婿成為家庭的新成員」。

眾議院19日表決旨在保護同性婚姻、跨族通婚的「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)時，湯普森與另外156名共和黨籍聯邦眾議員投下反對票，但法案最後在民主黨籍眾議員全力支持以及47名共和黨眾議員倒戈相挺之下過關。

最高法院今年6月底推翻1973年保障墮胎指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，一般認為，保守派大法官居多數的情況下，同性婚姻將是下一個遭到推翻的目標。眾院民主黨團因此推動「尊重婚姻法」，期盼樹立保障同婚權益的聯邦法律。

華盛頓郵報報導，「尊重婚姻法」在眾院通過表決後，湯普森透過史東對媒體發表聲明，譴責法案是民主黨故意在選舉年讓選民分散注意的政治操作，想掩蓋民主黨未能處理通膨高漲、油價與日用品價格失控等問題。

「尊重婚姻法」接下來能否在參議院通過表決，命運未卜。

國家廣播公司(NBC)報導，湯普森的兒子證實父親確實出席婚禮，報導當中並未曝露湯普森兒子的全名。

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