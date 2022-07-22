天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

白宮首席防疫 顧問佛奇(Anthony Fauci)感染新冠病毒，拜登總統近日也確診了，但美國發生新冠疫情 兩年多以來，某些民眾始終不曾染疫。華盛頓郵報報導分析，堪稱「無疫俱樂部」(no-covid club)的這個族群，人數已經日漸減少，部分成員甚至納悶著為何自己到現在仍然病毒檢測 陰性。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)數據顯示，截至今年2月底為止，全美人口將近60%曾經感染新冠病毒，但這項統計是在傳染力更強的Omicron最新變種病毒株BA.4及BA.5肆虐之前完成。

為何部分民眾一直能夠避開新冠病毒感染，某些人推測可能是免疫功能超強，其他人認為純屬機率問題，坊間則流傳各種不同推論。

科學界對於某些民眾是否擁有與生俱來的超強免疫基因，到目前為止並無定論。波士頓大學公共衛生學院(Boston University School of Public Health)流行病學教授莫瑞(Eleanor Murray)指出，免疫系統天生有著超強優勢，足以抵抗任何感染，其實是非常不可能出現的狀況。

住在密西根州紹斯費爾德(Southfield)的63歲小兒科護士摩斯(Kathi Moss)便說：「我肯定有超人般的免疫力。」然而，沒染疫並不代表不擔心病毒，她表示，當然希望盡可能撐到最後，因為染疫之後的長期副作用令她害怕。她表示：「我一直想著，千萬別染疫，我不要病倒。」

華盛頓郵報報導，某些民眾迄今沒有染疫，是因為始終保持警戒，對疫情保持合理判斷，到現在還是不敢鬆懈。

住在波士頓郊區、育有兩個孩子的40歲母親僅願意以姓名縮寫SF接受訪問，因為害怕身份曝光引發網路酸民討伐。她說，由於4歲半的女兒是早產兒，疫情爆發後就非常擔心女兒的染疫風險，如今幾乎所有人都已回歸疫情前的正常生活，但她卻為了家人健康持續嚴格防疫，心力交瘁的感受比之前更為強烈。

她說，如今在遊樂場遊玩時，身邊已經沒人繼續戴口罩了，花費唇舌跟朋友解釋為何只想在戶外空間碰面、堅持保持社交距離，也頗費功夫。她表示：「我覺得我好像被迫二選一，如果要讓孩子有社交互動機會，孩子的健康安全就必須有所讓步。」

住在科羅拉多州利特敦(Littleton)的27歲急診診所醫療助理瑞瓦斯(Lucas Rivas)說，父母都是免疫功能不全患者，因此對於自己避免染疫特別提高警覺。

他說，雖然渴望社交生活，但已經很久沒跟朋友晚上聚餐了，獨立紀念日周末期間終於忍不住跟朋友上酒吧，除了喝酒還唱了卡拉OK，並與一名女性親吻。這場聚餐的兩天之後，瑞瓦斯接受病毒檢測呈現陽性。

瑞瓦斯說，原以為自己可能是天選之人，沒想到稍微鬆懈，「立刻就證明我的想法是錯的」。他說，染疫之後覺得自己既愚蠢又魯莽，「我花了兩年時間高規格防疫，努力心血完全泡湯」。