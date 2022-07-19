調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

65歲加州婦人2021年7月間在蒙大拿州西部小鎮奧瓦杜遭灰熊攻擊，事發地點已禁止人員進入並放置捕熊器。(美聯社)

華盛頓郵報 19日報導，「跨機構灰熊研究委員會」(Interagency Grizzly Bear Committee)調查報告顯示，一名65歲加州 婦人2021年7月間在蒙大拿州 西部小鎮奧瓦杜(Ovando)露營時遭到北美灰熊攻擊，其他登山客即時救援合力將熊嚇跑，等到婦人返回帳篷就寢後，卻遭灰熊回到營地二度攻擊。婦人因此被熊咬死，頸部被扭斷，脊椎斷裂。

長達26頁的調查報告指出，體重高達417磅的北美灰熊(grizzly bear，又稱棕熊)二度返回營地時，遇襲婦人幾乎是瞬間死亡。

「跨機構灰熊研究委員會」包括蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳、聯邦魚類及野生動物保護局(US Fish and Wildlife Service)、美國林務署(U.S. Forest Service)官員，委員會評論委員本月稍早在夏季會議中討論了這起案件。

來自加州溪口(Chico)、擔任註冊護士(registered nurse)的65歲婦人莉亞‧羅根(Leah Davis Lokan)，2021年夏天騎乘腳踏車長途旅行，在蒙州奧瓦杜營地過夜。2021年7月6日晚間，羅根聽到帳篷外出現熊的聲響，由於距離僅有幾呎，連熊的呼吸聲都能聽見。

在同一個營地露營的單車騎士夫妻喬‧柯爾(Joe Cole)與金‧柯爾(Kim Cole)聽到羅根呼救「有熊」，拿著驅熊噴霧(bear spray)前來，並且以敲開聲響將熊嚇走。羅根後來將食物從帳篷內移出，放到附近一處屋舍，拿了一罐驅熊噴霧做為防身之用，但婉謝了下榻旅館的提議。羅根與柯爾夫妻各自回到帳篷。

調查報告指出，相隔大約一小時之後，同一頭北美灰熊再度返回營地，羅根遇襲時幾乎瞬間死亡，頸部被扭斷，脊椎斷裂。

報導指出，這起事件發生一年多後，蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)官員表示，這頭北美灰熊已經出現「掠奪者的本能」(predatory instinct)，至於這種習性是如何演進而成，目前尚無法確知。

官員說，羅根帳篷裡與帳篷附近都有食物與盥洗用具氣味，營地則有慶祝國慶日野餐的野炊烹飪味道殘留，可能都對灰熊行為造成影響。