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投下信任票…達美航空買100架波音MAX 總值達135億

中央社英國法恩堡18日綜合外電報導
達美航空公司同意購買100架波音MAX中程客機，總值達135億美元。圖為一位波音工程人員在檢查737 MAX 10客機。(美聯社)
達美航空公司同意購買100架波音MAX中程客機，總值達135億美元。圖為一位波音工程人員在檢查737 MAX 10客機。(美聯社)

達美航空公司（Delta Air Lines）今天同意購買100架波音MAX中程客機，總值達135億美元，此舉是對這款受危機影響的噴射客機投下信任票。

法新社報導，達美航空首次訂購的這款節油型737 MAX 10客機，已指定從2025年起開始交付。陷入困境的波音公司（Boeing）在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）開幕第一天即宣布這項巨額交易，其中包括再添購30架客機的選項。

隨後不久，波音宣布日本全日空航空公司（ANA）也同意購買20架較小的MAX 8客機，價值24億美元，外加兩架777-8貨機。

波音MAX客機於2018年和2019年遭遇兩次慘重墜機空難，上述交易表明該系列客機出現巨大轉機。波音與其歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）歷來都在法恩堡航空展為爭奪數十億美元訂單而激烈廝殺，這次波音打響了第一槍。

波音和達美航空今天共同宣布，達美將使用高效率的 737 MAX，對其單走道客機機隊進行現代化，以滿足需求及其長期可持續發展目標。

截至目前，達美航空是唯一一家不擁有任何MAX客機的美國航空公司。

達美執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示：「在我們為航空旅行打造更可持續的未來，提升客戶體驗、提高燃油效率和一流性能時，波音737 MAX 10將成為達美航空機隊的重要補充。」

「這些新飛機提供卓越的營運經濟性和網路靈活性，這項訂購協議反映我們運用資本的謹慎態度。」

達美補充說，與他們正在更換的舊機相比，新的737-10 客機將減少20%至30%的燃油使用和廢氣排放。

MAX-10型客機尚未獲得美國航空管理當局的安全認證。

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