前國防部長艾思博率團訪台 蔡英文明接見

前國防部長艾思博率領的「大西洋理事會」訪問團18日抵達台灣。（圖取自facebook.com/SecDef）

拜登政府日前宣布上任以來的第五度對台軍售，前國防部 長艾思博（Mark Esper）率領的「大西洋理事會（The Atlantic Council）」訪問團18日抵台，展開為期3天的訪問行程。艾思博等人18日會見國民黨 主席朱立倫，朱明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場；台總統蔡英文明天上午也將於總統府接見訪問團。

台外交部表示，訪團此行將拜會台政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以瞭解台灣最新發展，並就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

台外交部指出，艾思博擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，台外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的瞭解及支持。

總統府發言人張惇涵表示，張惇涵表示，此行由艾思博率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等。這也是自蔡英文就任以來，繼2016、2017、2018年後，「大西洋理事會」第四次組團訪台。

張惇涵說，此次訪團中，艾思博及博貝利皆曾造訪台灣。相信國人對艾思博並不陌生，其擔任美國國防長任內，多次公開表達對民主台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。台總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。

國民黨主席朱立倫在臉書表示，今天在國民黨副主席夏立言陪同下，和「大西洋理事會」訪問團會面，與艾思博、博貝利廣泛且深入地暢談台灣的國防政策、區域局勢及台美雙邊關係的發展。

國民黨主席朱立倫在臉書表示，今天在國民黨副主席夏立言陪同下，和美國「大西洋理事會」訪問團會面。圖／取自朱立倫臉書

朱立倫表示，艾思博非常關心台灣的兵役、後備制度以及民眾的自我防衛決心，他也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已經成為國家安全最脆弱的1環。同時，他也向艾思博明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

朱立倫強調，台灣越來越受到世界關注，除了和國際友人傳達國民黨的堅定立場之外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標。

朱立倫說，最後他們也互相勉勵，期許中華民國 TW與美US友誼長存，未來能有更多合作機會；國民黨的政黨外交有突破，中華民國與自由民主價值就更安全。國民黨一定會繼續努力，讓美國、讓國際社會聽到國民黨的理念與聲音。