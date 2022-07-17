快來試手氣 兆彩頭獎飆5.3億 「史上第8高」明開獎

兆彩獎券頭獎超過5億元，勢必引起彩券迷的購買興趣。(美聯社)

繼15日(上周五)無人贏得頭獎後，下一次Mega Millions(兆彩)超級百萬樂透將於19日(周二)開獎，頭獎獎金預計高達5.3億元，若選擇一次領取，可獲3億470萬元現金，這次金額之高，為美國樂透史上第八大獎。

贏得5.3億元頭獎的機率為3億257萬5350分之一。

15日晚間無人中獎的號碼為8、20、26、53、64，勁球 (Mega Ball)號碼為15。

根據Mega Millions的數據，15日晚間有超過140萬張的彩券中獎，其中一張加州 彩券猜中五個號碼，只有勁球號碼未中，贏得100萬元，六張彩券中了四個號碼+勁球號碼，還買了加倍獎金，各贏得5萬元；22張彩券各贏得1萬元。

樂透主辦當局稱，19日的頭獎將為史上第八大獎，歷史最高紀錄頭獎獎金為15.37億元，2018年10月由南卡羅來納州 一票獨中。

今年到目前為止，已有三名幸運得主贏走Mega Millions億萬頭獎，1月加州一張彩券獲得4.26億元；3月紐約州一張彩券贏得1.28億元；4月明尼蘇達州一張彩券贏得1.1億元；另外，田納西州一張彩券獲得2000萬元頭獎。

自上一次在田州開出2000萬元頭獎後，已有超過1550萬張彩券中獎，大部分是小獎，但有25張贏得100萬元以上。

歷史上許多主要Mega Millions頭獎皆在7月售出，包括2016年7月印第安納州一票獨中，贏得5.36億元；2018年7月11位共同得主贏得5.43億元大獎。

Mega Millions於每周二、五晚間11時開獎，可於全美45州與華盛頓特區、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)購買彩券。

另一類樂透彩「勁球」(Powerball)於周六開獎，目前頭獎為8200萬元，如選擇一次領取，可獲4660萬元。