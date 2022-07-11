我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘴說不要身體很誠實？傳美祕購主動入侵手機技術

治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足

司法部紀錄：川普從未對巴農掌握訊息主張行政特權

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普（左）與前首席策士巴農（右）。（Getty Images）
前總統川普（左）與前首席策士巴農（右）。（Getty Images）

根據司法部11日送交法院的動議紀錄，川普律師克拉克(Justin Clark)今年6月29日接受聯邦調查局(FBI)約談時說，前總統川普從來不曾針對前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)掌握的任何訊息或檔案主張行政特權(executive privilege)保密權限。聯邦檢察官在動議中對法院指出，巴農如今聲稱獲得川普免除行政特權，只是為一直不願配合國會傳票調查找藉口。

巴農2021年9月收到眾議院國會暴動調查委員會傳票，卻一直不願配合調查。2021年11月，巴農遭到藐視國會罪名起訴。

對於不願配合傳票調查，巴農的理由是遵守川普擁有行政特權保密權限的規定。日前媒體報導傳出，川普同意為巴農免除行政特權保密權限之後，已經同意配合國會調查。

司法部11日提交的動議紀錄指出，克拉克6月29日接受聯邦調查局約談時說，川普從來不曾針對巴農掌握的任何訊息或檔案主張行政特權保密權限。

動議紀錄中指出，巴農聲稱獲得端普免除行政特權只是在為始終不願配合國會調查找藉口，巴農對於完全不配合國會調查「從來不曾提供理由」。

聯邦檢察官在動議紀錄中向法院指出，巴農突然改變態度願意配合眾院委員會調查，無法改變他在2021年9月收到傳票之後，始終沒有交出資料的事實，「上述各種跡象足以證明，被告突然願意作證，並不是真心誠意為了善盡義務，而是不想遭到究責的最後拚搏」。

聯邦檢察官先前指控巴農透過辯護律師團大量興訟，企圖以拖延戰術對抗藐視國會罪名起訴。巴農遭藐視國會起訴案訂於7月18日開庭。

巴農是川普核心幕僚之一，被認為與2021年1月6日國會暴動的策畫有密切關係。2021年1月5日，某些川普幕僚在華府維拉德飯店(Willard Hotel)密商如何阻止1月6日國會確認選舉人票結果，巴農便是參與成員之一。巴農在1月5日個人節目中也對觀眾聲稱「一切在明天都將天翻地覆」。

川普 傳票 檢察官

上一則

嘴上說不要身體很誠實？傳美祕密收購主動入侵手機技術

下一則

堪薩斯市酒吧外爆槍擊 1死5傷

延伸閱讀

國會暴亂調查聽證 川普前策士班農心意變 將出席作證

國會暴亂調查聽證 川普前策士班農心意變 將出席作證
人權爭議為油轉彎？拜登中東行 難脫川普政策

人權爭議為油轉彎？拜登中東行 難脫川普政策
馬斯克不買推特了 川普歡呼：真相萬歲

馬斯克不買推特了 川普歡呼：真相萬歲
難獨抗川粉…共和黨愈多人搶2024總統門票 愈有利川普

難獨抗川粉…共和黨愈多人搶2024總統門票 愈有利川普

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
圖為一名警察在其身後開槍。（路透）

8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威

2022-07-03 21:56

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃
夏克立友人不忍了 爆氣公開黃嘉千「超過分罪狀」

夏克立友人不忍了 爆氣公開黃嘉千「超過分罪狀」
紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人

紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人
河南村鎮銀行弊案 3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突

河南村鎮銀行弊案 3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突