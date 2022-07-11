司法部紀錄：川普從未對巴農掌握訊息主張行政特權

前總統川普（左）與前首席策士巴農（右）。（Getty Images）

根據司法部11日送交法院的動議紀錄，川普 律師克拉克(Justin Clark)今年6月29日接受聯邦調查局(FBI)約談時說，前總統川普從來不曾針對前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)掌握的任何訊息或檔案主張行政特權(executive privilege)保密權限。聯邦檢察官 在動議中對法院指出，巴農如今聲稱獲得川普免除行政特權，只是為一直不願配合國會傳票 調查找藉口。

巴農2021年9月收到眾議院國會暴動調查委員會傳票，卻一直不願配合調查。2021年11月，巴農遭到藐視國會罪名起訴。

對於不願配合傳票調查，巴農的理由是遵守川普擁有行政特權保密權限的規定。日前媒體報導傳出，川普同意為巴農免除行政特權保密權限之後，已經同意配合國會調查。

司法部11日提交的動議紀錄指出，克拉克6月29日接受聯邦調查局約談時說，川普從來不曾針對巴農掌握的任何訊息或檔案主張行政特權保密權限。

動議紀錄中指出，巴農聲稱獲得端普免除行政特權只是在為始終不願配合國會調查找藉口，巴農對於完全不配合國會調查「從來不曾提供理由」。

聯邦檢察官在動議紀錄中向法院指出，巴農突然改變態度願意配合眾院委員會調查，無法改變他在2021年9月收到傳票之後，始終沒有交出資料的事實，「上述各種跡象足以證明，被告突然願意作證，並不是真心誠意為了善盡義務，而是不想遭到究責的最後拚搏」。

聯邦檢察官先前指控巴農透過辯護律師團大量興訟，企圖以拖延戰術對抗藐視國會罪名起訴。巴農遭藐視國會起訴案訂於7月18日開庭。

巴農是川普核心幕僚之一，被認為與2021年1月6日國會暴動的策畫有密切關係。2021年1月5日，某些川普幕僚在華府維拉德飯店(Willard Hotel)密商如何阻止1月6日國會確認選舉人票結果，巴農便是參與成員之一。巴農在1月5日個人節目中也對觀眾聲稱「一切在明天都將天翻地覆」。