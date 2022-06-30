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民調：生活開銷變重 民主黨流失搖擺州亞裔支持者

最新民調：生活開銷變重讓民主黨流失搖擺州亞裔支持者

記者顏伶如／綜合報導
民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(美聯社)
民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(美聯社)

公民參與倡議組織「正義讓我們團結」(Justice Unites Us)委託網路民調機構Civiqs完成的最新調查顯示，生活開銷變重與憂心經濟發展等因素，讓民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州(swing states)亞太裔選民支持。

民調結果顯示，在幾個搖擺州原本傾向支持民主黨的亞裔與太平洋島國族裔美國公民(Asian Americans and Pacific Islanders，AAPIs)已經改變態度，民主黨期中選舉的國會席次及州長選舉選情，恐將受到重大衝擊。

民調結果指出，在威斯康辛州、亞利桑納州、賓州及喬治亞州等四個決戰州，亞太裔選民現在對民主黨的支持程度，都比2020年大選時降低，從原本的53%變成現在的43%。

亞太裔選民是美國選民人口組成當中，成長最為迅速的族群，目前約占全美總人口的8%。根據2020年大選出口民調，拜登總統獲得61%亞太裔選民支持。

Civiqs在今年6月10至14日進行的這項最新調查結果顯示，亞太裔選民最關切的議題包括生活開銷、就業、槍枝管控、選舉公平。

「正義讓我們團結」共同主席、俄亥俄州辛辛那提首位亞裔市長普雷瓦爾(Aftab Pureval)在聲明中指出，在11月選舉凝聚亞太裔選舉支持，對民主黨而言非常重要。

普雷瓦爾說：「民主黨若想在11月選舉獲勝，就一定要動員亞太裔社區，我們現在就要開始行動。」

他說，受到選舉氛圍改變影響，民主黨明顯處於劣勢，「但如果我們投注心力好好動員及催票，在亞裔選民方面仍然有著極大的機會」。

民主黨 民調 亞裔

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