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川規拜隨 非法移民抓不完

編譯陳韋廷／綜合報導
美墨邊界非法移民問題嚴重。(美聯社)
美墨邊界非法移民問題嚴重。(美聯社)

德州聖安東尼奧27日發生50名疑似非法移民慘死在貨櫃車內案件，引發美國各界再度討論美墨邊界非法移民問題。德州州長艾伯特將責任歸咎總統拜登的「邊境開放政策」，但部分美媒認為，川普時代不完善的移民驅逐令，也是造成悲劇的原因。

紐約時報報導，技術上來說，根據在疫情初期實施、旨在阻止新冠病毒傳播的美國衛生命令，邊境仍對大多數移民關閉，但這項政策卻產生意想不到的結果，鼓勵無證移民一再闖關美國。

自2020年3月實施以來，這項命令允許美國邊境執法人員快速驅逐非法移民，不給他們申請庇護的機會。許多非法移民被捕後，未遭刑事處罰或拘留就被送回墨西哥，導致一些人多次試圖越境，因為被捕也不會受罰。

美國官員說，美墨邊界闖關者當中，有三成越境一次以上，有些甚至多達十次。

拜登執政期間，已用這項川普時代的命令拒絕至少100萬移民入境。拜登政府上月曾試圖取消命令，但法院裁定禁止取消。部分公衛專家批評說，這項依然有效的命令已無科學根據，因疫苗已廣泛供給。

國土安全部官員則說，若驅逐令無法延續，每天將有多達1.8萬人試圖跨越邊境。美國在2021財年拘捕非法移民達到創紀錄的170萬人次。截至今年5月，這一數字已超過150萬，而本年度還有4個月才結束。非法移民大增和疫情有關，疫情重創南美洲許多國家經濟，宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多等國民眾因此持續闖關，逃避國內的貧窮和暴力犯罪。

拜登還試圖結束「留在墨西哥」政策，該政策規定通過南部邊境進入美國申請庇護的移民，必須在墨西哥等待美國法院審核結果。美國最高法院正審理這項政策，一些州提出訴訟欲阻止拜登終止該政策。

這兩項政策的持續實施，意味即便拜登曾承諾改變對待移民方式，但邊境措施仍與川普相同。

非法移民 拜登 邊境

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