華郵：怕羅訴韋德案遭推翻 部分墮胎診所已不接受掛號

圖為「全國計畫生育委員會」位於威斯康辛州的一處診所。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，由於墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻，「全國計畫生育 委員會」(Planned Parenthood)在南達科他州及威斯康辛州 的診所，已經提早一步採取行動，現在已不再接受掛號。

報導指出，雖然最高法院仍未針對「羅訴韋德案」命運做出裁決，但在共和黨居優勢的幾個州，多家為婦女提供墮胎服務的診所，現在已經提前一步停止接受墮胎掛號；一旦最高法院裁決出爐，1973年以來保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」遭到推翻，位於共和黨占優勢州的墮胎診所，將面臨墮胎立即變成違法的下場，到時候診所工作人員還要處理取消墮胎預約的後續事宜。

華盛頓郵報指出，位於南達科他州、威斯康辛州等地的墮胎診所，現在已經把工作重心轉為協助婦女前往別州墮胎。

墮胎診所組織「全國墮胎聯盟」(National Abortion Federation)計畫長弗勒爾(Melissa Fowler)指出：「我們聽說某些會員已經停止接受掛號，因為他們預期最高法院判決即將出爐，禁止墮胎的規定即將上路。」

弗勒爾說：「我們當然也有其他成員說，將持續提供墮胎服務，直到法律允許的最後一刻為止。」

最高法院一旦公布判決，南達科他州州法將自動啟動禁止墮胎令。「全國計畫生育委員會」在全州只有一所位於蘇瀑市(Sioux Falls)的診所，報導指出，想要墮胎的婦女現在已經很難在這家診所取得掛號。

「全國計畫生育委員會」中部州北區發言人畢斯克(Emily Bisek)說，位於蘇瀑市的診所已經停止掛號，停止接受掛號之後，本周第一次出現沒有排定任何墮胎手術。她說，提早採取行動的決定，是希望避免讓尋求墮胎的婦女在最後時刻因為要更改掛號而變得手忙腳亂。

位於威斯康辛州內的四所「全國計畫生育委員會」診所，從6月25日之後也沒有再安排墮胎掛號。對於徵詢墮胎服務的婦女，診所人員則建議前往外州墮胎。

威斯康辛州嚴格禁止墮胎的歷史，最早可追溯到1849年，「羅訴韋德案」判例讓州法失效，如果「羅訴韋德案」遭到最高法院推翻，恐將立即回歸「羅訴韋德案」之前的州法法規。

墮胎診所組織「全體婦女健康」(Whole Woman's Health)在5州共計經營9家診所，如果「羅訴韋德案」遭到推翻，絕大多數診所短期之內都將持續提供墮胎服務，除了德州之外。根據德州州法，「羅訴韋德案」如果被最高法院推翻，判決出爐30天之內，提供墮胎服務在德州便將成為重罪。