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華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

國慶日快到了… 亂放煙火惹怨 賓州立法要管制

編譯周芳苑／綜合報導
賓州放寬煙火銷售和使用五年來，投訴者日益增多，因此議員正全力推動對煙花爆竹嚴加管制。圖為賓州民眾在一個攤位選購煙火。(美聯社)
賓州放寬煙火銷售和使用五年來，投訴者日益增多，因此議員正全力推動對煙花爆竹嚴加管制。圖為賓州民眾在一個攤位選購煙火。(美聯社)

賓州五年來放寬煙火銷售和使用，導致抱怨投訴日增，州議會正全力推動從嚴管制煙花爆竹的法案。

賓州眾議會8日以160票對38票通過立法，將煙火施放時間限制在上午10點至晚上10點，7月2日至4日、以及12月 31日可例外延後至凌晨1點；所有不當銷售或非法使用將面臨更嚴厲的處分。

推動從嚴限制煙火法案的共和黨眾議員菲理(Frank Farry) 說，7月4日當周像似戰區，他們收到很多寵物主人、退伍軍人以及年幼孩童的父母親投訴。

消防人員普遍認為，賓州2017年放寬煙火管制後引發更多火災並導致死亡，身為消防員的菲理說，如今提案改變的目的是讓人們在管控之下施放煙火。

根據新法案，人們必須提前三天通知牲畜主人或管理者，才能夠在收容動物的設施附近施放煙火，任何城市或城鎮如果沒有可供安全施放煙火的地點，地方市政當局有權明確禁止施放。

此外，該法案改變煙火銷售稅之外所加徵的12%稅款的用途；現行法令下，該稅款2%用於緊急服務、10%投入賓州一般基金，新法案會將12%稅款全部用於各種緊急服務，相當於每年約1000萬至1200萬元。

2017年放寬限制前，賓州煙火大體上僅是小型煙花或類似的小玩意，放鬆規定後便允許銷售各式煙火。賓州的新法案已送交參議會審議。

賓州 眾議員 共和黨

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