油缸加滿要900元 高油價對露營車車主衝擊最大

油價一路漲，露營車(RV)車主受到衝擊最大，油缸加滿上看900元。Getty Images

有線電視新聞網(CNN)報導，油價 一路漲，露營車(RV)車主受到衝擊最大，油缸加滿上看900元。不過，汽油不斷漲價的同時，美國民眾對露營車的鍾愛並沒被澆熄，即使露營車相當耗油，通常一加侖只能跑10哩。

報導指出，美國發生新冠疫情 之後，露營車人氣指數激增，想出門旅行的民眾覺得露營車的優點在於可以保持社交距離，符合防疫 安全。地方政府逐漸為各種防疫規定鬆綁之後，某些消費者對於搭機、住旅館的意願慢慢提升，但許多民眾依然選擇自己開露營車度假旅行。

露營車產業協會(RV Industry Association)發言人賈萊西(Monika Geraci)表示，北美地區露營車產量在2021年間創下新高紀錄，產量有60萬餘輛，2022年產量估計能夠衝上第二名。在美國西部、南部地區，露營車特別受到民眾歡迎。

旗下擁有Airstream、 Jayco等熱門品牌的露營車製造商「索爾產業」(Thor Industries)本月稍早表示，過去3個月間銷售業績比去年同期成長34.6%，來不及生產的露營車訂單累計總價高達138.8億元。

業界專家表示，受到高油價影響，露營車愛好者如今以短程旅行做為因應之道。

露營車出租公司Cruise America市場及企業發展部經理史莫利(Randall Smalley)舉例說，住在鳳凰城的民眾如果原本打算到加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)一遊，現在可改選大峽谷( Grand Canyon)為目的地。

有線電視新聞網報導，原本住在達拉斯的李伊(Dane Lee)，2020年與妻子決定把房子賣掉，買了一輛露營車當做新家，因為兩人工作都在疫情期間雙雙改為遠距上班。

疫情期間，李伊夫妻已經開著露營車兩次完成橫跨美國旅行，不過今年多半停留在靠近親人的阿拉巴馬州布明罕(Birmingham)。李伊說，150加侖的油缸，如今加滿柴油大約900元，雖然開銷變高，但與妻子都不打算回歸傳統住家的生活模式。

他說，過去在郊區擁有一棟房子，有游泳池及籬笆等設施，「每天上班下班的生活，過得有點單調」。他表示，以露營車為家可以享受每周欣賞不同風景的好處，「我們找到了夢寐以求的生活方式」。