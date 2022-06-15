角逐賓州州長 他找川普「天賦異稟」的女律師當顧問

共和黨賓州州長提名人馬垂諾(左)宣布聘用前總統川普的律師珍娜·埃利斯(右)擔任資深法律顧問。(美聯社)

共和黨籍賓州 州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)在獲得黨提名參選賓州州長後，13日宣布聘用前總統川普 的律師珍娜‧埃利斯(Jenna Ellis)擔任其法律團隊的資深顧問。

埃利斯與馬垂諾兩人關係相當好，她不僅在之前共和黨初選時就表態支持馬垂諾，也曾邀請馬垂諾到她的Podcast節目接受訪問，當時兩人還在節目中討論如何為川普翻轉選舉結果。

此外，埃利斯與馬垂諾也都支持川普選舉被竊的說法；馬垂諾贏得州長初選那一晚，埃利斯也現身道賀；埃利斯上個月還在Podcast節目中形容馬垂諾是「賓州的川普」。

馬垂諾固然也是川普力捧支持的對象之一，若他當選，不僅可指派州務卿監管選舉流程，更可能撼動賓州身為搖擺州的局勢。

此外，馬垂諾也承諾將採取額外的措施，嚴格監督投票 流程，他還要求選民必須「重新登記」才能投票，被許多政治學者批評有違反聯邦法及憲法的疑慮。

選舉結束後，馬垂諾曾以州參議員的身分在蓋茨堡(Gettysburg)主持參議會聽證會，與會證人包括埃利斯和川普的律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，發表他們認為這次選舉充滿大量舞弊的說法，川普當時也在場。

馬垂諾在13日發表的聲明也強調，埃利斯「天賦異稟、經驗無數、而且具有專業的法律背景」，能幫助他擊敗民主黨候選人、現任賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)。

在埃利斯的節目中，馬垂諾也分享自己過去如何蒐證，找出關於選舉舞弊的證據；馬垂諾也表示，即使選舉結束後仍與團隊和相關人士、包括埃利斯等人維持聯繫，「我們很常聯絡」。

除此之外，馬垂諾於國會暴亂當天也被目擊現身在國會外的會場，而他已表態願意接受眾院調查委員會的詢問。