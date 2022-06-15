我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣面臨2萬元保衛戰 老手最擔心跌破這個價位

開戰以來最大宗 拜登宣布軍援烏克蘭10億美元

11座最美圖書館 德拉瓦州這座圖書館排名第3美

編譯陳韻涵／綜合報導
德拉瓦州位於威明頓市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。(取材自臉書)
德拉瓦州位於威明頓市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。(取材自臉書)

位於德拉瓦州威明頓(Wilmington)市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。

福多爾旅行指南(Fodor's Travel)網站形容威明頓公立圖書館：「遊客映入眼簾的是著名建築師吉騰斯(Alfred Githens)和帝爾頓(Edward Tilton)以新古典主義風格設計的龐大、對稱、白灰色外牆，複雜的固定裝置值得欣賞，包括帶有埃及圖案的紅土陶器門楣，以及狹窄的格子窗櫺。」 

威明頓圖書館不只名列全美最美圖書館之一，也被列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

這棟1922年竣工的建築曾為杜邦企業(DuPont Co.)總部的一部分，坐落羅德尼廣場(Rodney Square)南側，蓄水池遺址如今成為公共空間。

德拉瓦州許多建築都與杜邦家族有關，威明頓公立圖書館也不例外。

館方歷史寫道，皮埃爾‧杜邦(Pierre S. du Pont)領導大興土木與改善服務的行動，不僅捐贈土地，還擔任監督建築設計和資本運動委員會的主席，而杜邦的家族成員數十年來擔任圖書館管理員。

威明頓圖書館曾收藏藝術家魏斯(N.C. Wyeth)1920年所繪的14幅「魯賓遜漂流記」(Robinson Crusoe)，2009年以1040萬元賣出八幅，得款用以整修建築，之後又賣掉兩幅。

這座圖書館不僅擁有豐富的人文歷史、館藏豐碩，也具備與時並進的新銳技術。

館方表示，「書籍總是圖書館的基本服務，新科技帶來的大量訊息形成有趣挑戰，結合傳統圖書館服務與檢索資訊的未來概念。」

鄉村歌壇巨星桃莉巴頓(Dolly Parton)不久前造訪威明頓圖書館，慶祝德拉瓦州通過她推動的「想像圖書館計畫」(Imagination Library)，讓當地家裡有新生兒到五歲以下幼童的家長，都能獲得一本新書。

圖書館 德拉瓦州

上一則

「妳是錯誤的少數」亞裔播報員升不上主播 告電視台歧視

延伸閱讀

阿拉米達縣「驕傲男孩」大鬧「變裝皇后」活動 嚇壞兒童、家長

阿拉米達縣「驕傲男孩」大鬧「變裝皇后」活動 嚇壞兒童、家長
德拉瓦7/1起全面限塑 零售商僅能提供紙袋或環保袋

德拉瓦7/1起全面限塑 零售商僅能提供紙袋或環保袋
「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查

「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查
史丹福圖書館辦展 為在美亞裔發聲 呼籲社區站起來對不公

史丹福圖書館辦展 為在美亞裔發聲 呼籲社區站起來對不公

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠