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加州台籍留學生照Netflix實境秀做大麻料理 害2女送醫

記者柯毓庭／新北報導
李姓、林姓留學生在加州看完Netflix大麻料理實境節目「嗨廚大對決」後，到商店購買合法大麻油添加進乾拌麵，讓參與聚餐的不知名兩名女性吃下導致送醫。示意圖。(本報系資料照)
李姓、林姓留學生在加州看完Netflix大麻料理實境節目「嗨廚大對決」後，到商店購買合法大麻油添加進乾拌麵，讓參與聚餐的不知名兩名女性吃下導致送醫。示意圖。(本報系資料照)

兩名在加州留學的台灣李姓、林姓學生，因在拌麵內添加大麻油，使吃下麵的兩名女性頭暈、嘔吐。事後2女向李、林等兩學生求償新台幣300萬餘元(約10萬美元)醫藥費，新北地方法院判賠70萬元(約2萬3600美元)。刑事部分兩女提告性侵未遂、妨害自由等，新北地檢署認定兩人認為大麻加入食物是可食用的，加上當時現場除了四人還有多名其他人在場，不起訴處分。

兩名女性提告，2019年12月28日晚間9時許在不知情的情況下，兩人在李、林位於加州的租屋處吃下含有大麻油的麵，導致嘔吐、暈眩、意識不清等情況，指控李、林兩人藉此控制她們的行動自由。

兩女指控，她們懷疑還有第三名林姓留學生也涉法，但李男卻替他開脫，在偵查時稱「只有我與林男知道購買及添加大麻油的事」，告發李男涉偽證。

李姓留學生喊冤說，在他們居住的地方大麻可以合法使用，他在看完Netflix大麻料理實境節目「嗨廚大對決」後，想嘗試料理，才會和林姓留學生前往商店合法購買大麻油並加入拌麵中，認為「大麻油只是調用油」，未特別向到場聚餐的友人告知，更稱自己吃了也不舒服，對兩個女生並無不軌之心。

林姓留學生則說，他當天邀請多人到家中吃飯，曾聽聞在飯菜內添加可食用大麻能使食物更美味，才會與李姓留學生購買可食用大麻微量添加，當天到場的人都有食用，沒有意圖性侵兩女。

被指涉案的第三名林姓留學生則說，他不知道兩人購買、添加大麻油的事情，是事後才被告知，當時是三人與兩名女性、其中一名女性的表哥會面談及此事，被問到「你們是三個都參與？」，誤以為是指參與聚會，才會說「對對對，是的」，並非只有參與添加大麻。

檢方調查後，認為兩女確實因不知情吃下含大麻成分的麵，出現嘔吐、恐慌、頭暈等症狀，但兩人是因認為大麻是可食用物品，並非毒品，才會未告知兩女有以此方式料理食物，不認為兩人涉犯妨害自由。

檢方並以當時會面的錄音檔未提到參與何事，認定確實可能有誤會；另外涉及妨害性自主部分，除了3名涉案留學生外，當時還有多人也在場，檢方認為並無其他證據可證明3人涉嫌性侵，均予以不起訴處分。

影片來源：YouTube

大麻 留學生 性侵

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