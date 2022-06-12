大型律師事務所 現在什麼人才都要

華爾街日報報導，大型律師事務所的經營日益多角化，致力滿足客戶愈來愈多、愈來愈繁雜的需求。(Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA)

大型律師事務所的經營日益多角化，除了聘請法律專家，也正招聘行為心理學家、外交事務學者、警察 、情報調查人員、數據科學家，共同為客戶解決問題。

華爾街 日報報導，大型律師事務所正致力滿足客戶愈來愈多、愈來愈繁雜的需求。大成全球律師事務所（Dentons）執行長波特 尼說：「愈來愈多客戶上門時，並不在意由誰來解決問題。他們尋找的解決辦法，經常超出傳統法律服務範圍。」

舉例而言，大成全球會聘僱記者、執法人員及情報人員為客戶製作風險評估報告，並成立多角化服務諮詢事務所大成全球諮詢（Dentons Global Advisors），為客戶提供地緣政治風險評估、危機處理和其他傳統律師事務所並未觸及的服務。

大成也進一步投資科技新創公司，例如Libryo；這家公司開發的軟體能夠幫助客戶營運遵循全球各地的法律規範，並且能主動蒐集情報，尋找可能出現的法規風險。

另一家歷史悠久的瑞格律師事務所（Ropes＆Gray）則成立附屬子公司R&G Insights Lab，聘請行為心理學家和社會心理學家設計課程，幫助各大公司員工養成符合法規的工作習慣。

瑞格律師事務所負責創設R&G Insights Lab的律師柯斯格利亞說，該公司聘請專業記者，幫助他們改善傳達訊息時的敘事能力。

另一家大型跨國律師事務所歐華（DLA Piper）則自行培養大數據分析人才，利用人工智慧分析訴訟資料庫，預測特定的訴訟結果。為了成立這個部門，歐華的律師甚至還重回學校深造，攻讀數據分析專業課程。

目前，歐華律師事務所利用這項分析工具預測集體訴訟案件，例如石綿汙染問題。這類訴訟牽涉許多當事人與機關，透過橫向分析類似的案件，可以預測潛在的法規風險。