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2022期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

記者顏伶如／綜合報導
7日登場的七州初選，將是期中選舉前哨戰。圖為國會眾院議事廳。(美聯社)
7日登場的七州初選，將是期中選舉前哨戰。圖為國會眾院議事廳。(美聯社)

包括加州、愛阿華州、密西西比州、南達科他州在內等7州，初選將於7日登場。在這場被視為期中選舉前哨戰的投票中，兩黨爭奪國會多數席次的較勁、前總統川普共和黨內的影響勢力，都是媒體注意焦點。曾在川普政府出任內政部長的辛基(Ryan Zinke)，在蒙大拿州初選將爭取於新增選區代表共和黨參選聯邦眾議員資格。

加州向來是民主黨占優勢的鐵票倉，以登記選民人數來看，民主黨籍選民對共和黨籍選民約為2比1。民主黨籍的加州州長紐森(Gavin Newsom)及聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)，幾乎沒有足以產生威脅的競爭對手。共和黨籍加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)曾在川普遭國會彈劾時投下贊成票，如今面臨黨內壓力，初選對手為麥瑟斯(Chris Mathys)。

過去10年來，共和黨在愛阿華州逐漸擴大選民基礎。高齡88歲的共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)獲得川普背書，繼續爭取連任。退休海軍上將法蘭肯(Michael Franken)、前愛阿華州眾議員艾比‧芬肯納爾(Abby Finkenauer)、醫師賀斯特(Glenn Hurst)將在民主黨初選爭取與葛拉斯理一較高下的機會。

共和黨籍密西西比州聯邦眾議員帕拉索(Steven Palazzo)被2021年國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)調查報告踢爆涉嫌非法挪用選舉獻金，如今在黨内初選面臨6名挑戰者，包括警長艾茲爾(Mike Ezell)、州參議員韋金斯(Brice Wiggins)，如果無人獲得絕大多數選票，將於6月28日進入第二回合複選。

蒙大拿州由於人口增加，1993年以來將首次在眾議院有兩個席次。辛基將在新增選區的共和黨初選角逐聯邦眾議員。不過，辛基在川普任內曾因操守問題受到調查，包括涉及家鄉商業土地買賣的利益衝突，初選期間一一被對手做為攻擊焦點。走保走派強硬路線的初選對手、前任蒙州參州議員奧斯澤維斯基(Al Olszewski)，競選廣告中把辛基定調為「來自自由派的內賊」。

傳出有意角逐2024共和黨總統初選的南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，初選雖面臨州參議員豪加德(Steve Haugaard)

挑戰，但看好可望連任州長。

共和黨籍南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)因為不接受選舉陰謀論而遭川普批評，但角逐連任過程中，卻未在共和黨內遇到舉足輕重的對手，其中一名挑戰者莫歐瑞(Mark Mowry)曾參加2021年1月6日華府示威活動。

共和黨 川普 眾議員

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