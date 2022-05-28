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阿茲海默新藥價砍半 紅藍卡保費漲幅擬縮小

記者顏伶如／綜合報導
麻州百健藥廠研製的阿茲海默症新藥Aduhelm，價格太昂貴，去年6月問世，遭到各方批評後降價，但仍造成聯邦醫療保險費調漲，現在衛生部指當時紅藍卡保費漲幅有誤。(美聯社)
麻州百健藥廠研製的阿茲海默症新藥Aduhelm，價格太昂貴，去年6月問世，遭到各方批評後降價，但仍造成聯邦醫療保險費調漲，現在衛生部指當時紅藍卡保費漲幅有誤。(美聯社)

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)上周指出，俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)保費將因阿茲海默症新藥調漲，但調查報告顯示，先前公布的調漲額度被高估。

百健藥廠(Biogen)阿茲海默症新藥Aduhelm獲聯邦食品及藥物管理局(FDA)核准，但Aduhelm一年費用高達數萬元，原本估計每年花費5萬6000元，百健2021年12月宣布價格降至2萬8200元。

根據先前公布計畫，受到Aduhelm價格昂貴影響，收入最低民眾的聯邦醫療保險B部分(Part B)保險月費將增加大約21.6元，從原本每月148.5元自2022年起調高至每月170.1元，創下歷年來最大漲幅。調高保費當中，約有11元是因為Aduhelm納入紅藍卡給付的緣故。

百健宣布Aduhelm價格減半之後，貝西拉今年1月指示重新評估紅藍卡B部分保費調高細節。

衛生部27日發表聲明指出，先前公布的紅藍卡B部分保費2022年起調漲額度其實遭到高估，因為使用新藥Aduhelm的成本算得過高。

衛生部表示，受到法規及運作程序等限制，保費無法在今年裡調整。貝西拉在聲明中指出，衛生部曾嘗試讓保費漲額盡快得以修正，但後來發現窒礙難行。

貝西拉在聲明中說，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)與衛生部都致力於為民眾降低醫療保險開銷，「我們期待在2023年能達成讓老年人節省紅藍卡保費的目標」。

聯邦醫療服務中心日前公布調查報告指出，紅藍卡持有人從2023年開始，就能感受到Aduhelm價格減半對保費降低帶來的影響。

聯邦醫療保險今年4月宣布，紅藍卡的Aduhelm新藥給付將只限給參加臨床實驗的阿茲海默症患者。聯邦醫療保險這項消息曝光後，醫保權益倡議團體評估，紅藍卡保費調漲的額度有機會縮小。

某些專家則說，先前公布的紅藍卡B部分保費調漲，漲幅其實太大。「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)主席瑞契曼(Max Richtman)上個月接受彭博新聞訪問時便說，光是Aduhelm的單一因素，不太可能讓紅藍卡保費突然調高這麼多。

聯邦醫療保險 保費 紅藍卡

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