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美軍印太司令部少將情報處長訪台 台國防部：不評論

記者洪哲政／台北報導
美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）。圖/取自美國海軍官網
美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）。圖/取自美國海軍官網

美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）被外媒披露近期曾抵台訪問，對此，台灣國防部今天表示，援例不予評論。

但台國防部同時也說，國防部對增進區域和平穩定的各項軍事交流活動，均樂觀其成。

金融時報報導，印太司令部軍官Michael Studeman （史達曼）近期曾訪問台北，訪台期間會晤台灣的安全官員。

史達曼並非首次訪台，前年即曾傳陪同政軍訪問團來台，當時傳為巡視台美之間如樂山長程預警雷達、空軍神鷗基地等與美有關情報資產，以其印太司令部聯二（J2）情報處長身分研判，來台參與國防部舉辦的「台美情報交換會議」可能性高。

台美兩軍情報交換，區分為國防部與各軍種層級。國防部主辦的台美情報交換會議，由國防部聯二情報次長室情研中心主辦，對口就是印太司令部聯二（J2）的JIOC聯合情報中心，這是台美兩軍主要對口。至於台美軍種情報交換，我國是陸海空三軍司令部軍情處，美方對口分別是印太陸軍司令部情報處（G2）、太平洋艦隊情報處（N2）以及太平洋空軍情報處（A2），對口層級並不高，少見美軍情報處長來台親督的現象。

台美間的「情報交換會議」在雙邊交替舉行，通常1年在台、1年在美，沒有固定時間，區分陸、海、空與政經組，由精通中文的華裔或美國人士，與我各軍情報部門代表交流。而通常美方對此間包括兩岸、外島防區艦船出入紀錄、南海情資，有較高興趣。

此外，位於華府的國防情報局（DIA），也會不定期與我國防部，進行情報交換會議；而中央情報局（CIA）也與我國有情報合作，對口則是國家安全局。

國防部 華裔 華府

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