華郵：共和黨初選候選人拿中國關係相互攻擊

華盛頓郵報11日報導分析，今年共和黨初選裡，許多候選人以中國關係做為攻擊競爭對手的話題。(Getty Images)

華盛頓郵報11日報導分析，今年共和黨 初選裡，許多候選人以中國關係做為攻擊競爭對手的話題，反映出新冠疫情延燒兩年多之後，加上前總統川普 動輒痛批中國，如今共和黨陣營對中國的看法，已經越來越傾向負面。

尋求連任的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，這次在共和黨初選中面臨來勢洶洶的挑戰者，是有川普背書的前共和黨喬治亞州聯邦參議員普度(David Perdue)。坎普日前在競選廣告中批評普度，從政之前擔任私人企業執行長期間，曾把就業機會外移到中國。

坎普發言人霍爾(Cody Hall)指出，競選團隊測試了幾個攻擊主題做為競選廣告重點，民調 結果顯示，批評普度曾把工作機會轉移到中國的訴求，對選民來說具有最好的宣傳效果。

華盛頓郵報報導，指控對手與中國關係密切，即使說詞含有捏造、誤導或渲染，2022年共和黨初選的角逐者照樣放在競選廣告與文宣當中。新冠疫情持續兩年多，川普動不動就點名批判中國，已讓共和黨人士對中國的看法越來越負面。

正在角逐賓州聯邦參議員初選、獲得川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)，公開批評身為對沖基金經理的對手麥考米克(David McCormick)與中國有生意往來。麥考米克則反咬奧茲向中國國營電視台賺錢，並說奧茲公司使用中國產品。

報導指出，從德州到俄亥俄州、密蘇里州的共和黨初選，都有候選人拿中國關係互批的情形，某些指控內容充滿誤導訊息。

曾為川普競選團隊負責民調的共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)說：「如果你袒護中國，如果你對中國太過軟弱，那你就不是把美國擺在第一，立場也不夠強硬。」他說，被貼上對中國立場軟弱的標籤絕非好事，川普就很擅長利用這種手法操作，達到催票效果，「不過，至少在過去十年的初選選舉裡，中國一直被認為是頭號世界公敵」。

法布里西歐在今年稍早進行的一項民調裡發現，就在俄羅斯入侵烏克蘭造成平民死傷之際，共和黨選民幾乎壓倒性認為，中國對美國帶來的國安威脅，遠遠超俄羅斯對美國的國安威脅。