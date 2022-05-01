特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論

馬斯克入主推特，許多人擔憂很可能面臨中國要求審查推特訊息的壓力。(美聯社)

科技業鉅子馬斯克 入主推特 後，引發全球、特別是各地華人對中國當局是否拿特斯拉 當籌碼，意圖干涉推特言論的擔憂。紐時發表文章直指，馬斯克很可能面臨中國要求審查推特訊息的壓力。

紐約時報這篇以「馬斯克與中國的關係令維特頭痛」為題的文章指出，在達成收購推特（Twitter）的協議後，馬斯克（Elon Musk）與中國的關係將變得更加令人擔憂。

文章提到，就像所有在中國的外國投資者一樣，馬斯克對特斯拉（Tesla）的經營也要聽從中國當局安排。況且，中國已經表現出對企業越過政治紅線施加影響或懲罰的意願，連全球市值最高的企業蘋果（Apple）也得讓步，包括自我審查app商店。

因此，如果推特惹惱了共產黨執掌的中國，馬斯克在中國的廣泛投資可能會面臨風險。2021年，他經營的特斯拉有1/4的營收來自中國。

文章直指，馬斯克這個「對中國有好感」的投資人，正控制著推特這個世界上最具影響力的擴音器之一。在官方為防疫而關閉特斯拉上海廠時，馬斯克沒有公開發表任何言論。但2020年疫情初起時，他曾嚴厲批評加州舊金山灣區阿拉米達（Alameda）郡官員關閉了當地的特斯拉工廠。

文章指出，儘管中國網路封殺推特，但在馬斯克收購前，旗下外交官及官媒卻將推特作為重要的國際宣傳平台，並得到大量模糊的、類似機器人的假帳號支持，以放大聲量，塑造對中國有利的網路輿論，並攻擊發布對中國不利、但訊息屬實的用戶。

馬斯克曾承諾讓推特成為自由言論的平台，並禁止泛濫成災的機器人和假帳號。但文章認為，即使是對禁止機器人帳號的這種簡單承諾，也可能會惹惱中國的宣傳單位，因為他們公開購買虛假帳號，用來削弱諸如在新疆侵犯人權等說法。

在中國國內，馬斯克收購推特引發了人們擔憂，這包括中國官方將有更多的手段審查批評人士，其中一些人能利用技術繞過網路封禁登入推特。擔憂的人們中，包括知名自由派作家慕容雪村。

2019年間，慕容雪村因為3年前在推特發布的2則貼文，就被警方訊問了4個小時。其中1則貼文附上的圖畫顯示，中共總書記習近平赤身裸體地坐在一個破碎的錘子上，另一張則是習近平開槍射下飛行中的聖誕馴鹿。

慕容雪村表示，中國政府會很高興馬斯克收購了推特。在接下來的日子裡，這個政府很可能會利用馬斯克在中國的生意向他施壓，要求他控制的推特幫助審查那些批評中共、批評中國政府的言論。

他指出，自己和朋友私下將中國境內對推特用戶的騷擾，稱為「全面清理推特行動」，估計近年來已經有數以萬計、甚至數十萬的人因為在推特上的貼文被警察問話。

慕容雪村認為，這種事後懲罰，以及推特上越來越多中國官員的蹤跡，說明中國政府非常關心海外社群媒體上的言論，這種作法是試圖在海外開展「輿論戰爭、意識型態戰爭」，未來不會停止。但他不知道，馬斯克會如何因應對這種壓力。

他悲觀地認為，看馬斯克一直以來對中國的態度，推特有可能會變成「一架大號的中國審查機器」。