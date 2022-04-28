我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情下「乖乖女」跳脫矽谷 產品經理轉行人生教練

最新研究：美國觀光客認為 到亞洲旅遊比四年前安全

美國經濟衰退要怪誰？CNN：聯準會、疫情、戰爭、拜登

記者顏伶如／綜合報導
俄烏戰爭爆發影響能源價格高漲，也被認為是導致經濟衰退的因素之一。Getty Images
俄烏戰爭爆發影響能源價格高漲，也被認為是導致經濟衰退的因素之一。Getty Images

最新出爐的政府數據顯示，美國經濟2022年第一季出現萎縮。萬一美國經濟真的陷入衰退應該怪誰，有線電視新聞網(CNN)28日報導分析，聯準會可能面臨檢討，挨批沒能早一點因應，新冠疫情期間供應鏈受到衝擊、俄烏戰爭爆發影響能源及食物價格等環境因素也有關係，但受到最多指責聲浪的將是拜登總統，必須為上台之後經濟走下坡提出解釋。

報導指出，儘管失業率極低，多項經濟指標表現強勁，但美國可能已經處於經濟衰退，只是民眾尚未察覺，預測經濟是否衰退以及經濟衰退何時到來，原本就具有高難度。

如果美國經濟陷入衰退，最糟情境(worst-case scenario)將是如何，前任財長桑默斯(Larry Summers)今年3月間在華盛頓郵報撰文指出，停滯性通貨膨脹(stagflation)可能來臨。停滯性通膨出現時，萬物齊漲的通膨持續存在，經濟發展停滯不前，如同雪上加霜。

桑默斯在文中寫道，現今聯準會政策措施可能導致停滯性通膨，「未來幾年間的失業率及通膨指數，平均都將超過5%，最終將進入重大衰退」。

經濟衰退將持續多久？報導指出，經濟衰退的期間通常被專家估計來得短。

新冠疫情發生之前，美國經濟連續十年一路成長。美國2007年出現「經濟大衰退」(Great Recession)之前，則有連續六年經濟成長。美國民間機構「國家經濟研究局」(National Bureau of Economic Research，NBER)指出，2007年「經濟大衰退」維持大約18個月。

國會研究處(Congressional Research Service)統計指出，美國從二次世界大戰到新冠疫情爆發的數十年當中，經濟擴張平均維持大約65個月，經濟衰退平均則持續11個月左右。

美國歷史上的「經濟大蕭條」(Great Depression)則是長達43個月的經濟衰退，從1929年8月持續到1933年3月。

疫情 聯準會 大蕭條

上一則

首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

延伸閱讀

拜登政府要取消「留在墨西哥」計畫 高院口頭辯論

拜登政府要取消「留在墨西哥」計畫 高院口頭辯論

拜登政府擬遵法官裁決 維持邊界防疫令

拜登政府擬遵法官裁決 維持邊界防疫令
美俄第3國換囚完成 前陸戰隊員獲釋

美俄第3國換囚完成 前陸戰隊員獲釋
拜登擬免學貸 每人逾萬元 甚至完全勾銷債務

拜登擬免學貸 每人逾萬元 甚至完全勾銷債務

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急
北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆
一洲焦點／俄烏戰改變世界、北京怕被丟包、左派哭推特

一洲焦點／俄烏戰改變世界、北京怕被丟包、左派哭推特