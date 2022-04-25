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期中選舉將開打 川普考量掏出募款金援黨內同志

中央社華盛頓25日綜合外電報導
前總統川普23日在德拉瓦州演說。(美聯社)
前總統川普23日在德拉瓦州演說。(美聯社)

兩名消息人士指出，前總統川普面臨壓力，必須在今年期中選舉共和黨一臂之力以掌控國會，他正在衡量得從荷包掏出多少錢，又有多少名共和黨籍候選人需要他金援。

根據最新聯邦文件，川普的「拯救美國」（Save America）政治行動委員會自2020年11月成立以來就是募款大戶，積累約1.125億美元資金，卻僅花費約1700萬美元來幫助舉辦集會，以及替共和黨人宣傳。

「拯救美國」僅花了這麼一點錢，引發選戰財務專家與政治觀察家質疑，認為川普可能是為了2024年總統大選預留資金。

美國將於11月舉行期中選舉，2名熟悉川普與幕僚討論細節的消息人士由於事涉敏感匿名告訴路透，高層幕僚目前齊力提案，要支持出馬參加各州選舉與國會選舉的共和黨籍候選人。

川普預料將在5月中做出決定。

消息人士指出，提案內容包括預估花費，以及替候選人提供協調與選戰人力。2名消息人士都沒提起考量中預算金額的相關細節。

消息人士告訴路透，幕僚正在辯論是否把資金和人力集中至小部分選戰，以擴大勝算，抑或是廣撒資金到更多戰場。

但消息人士表示，有一件事情可以肯定：做出最後決定的人是川普，而他肯定會花錢來打敗麗茲．錢尼（Liz Cheney）這種在2020年1月6日國會山莊致命暴動事件後投票支持以煽動罪彈劾他的共和黨人。

由於報導稱共和黨內部對於川普缺乏行動感到挫折，消息人士稱，川普現在面臨壓力，得要提供他背書的候選人更多資金與資源。

他們指出，川普允許候選人利用他在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦募款會，有他做靠山就能募得更多款項，並提升候選人知名度。

關鍵的俄亥俄州與賓州共和黨聯邦參議員候選人提名戰於5月初與5月中結果出爐後，川普預料將敲定他的資助計畫。他在這兩州都相當冒險地支持並沒有明顯勝算的候選人。

共和黨金主艾伯哈特（Dan Eberhart）說：「我認為他們面臨愈來愈多必須花錢的壓力。如果川普想要拿奪回眾院和參院控制權邀功，他就必須投入資源。如果他不這麼做，一旦沒有拿下更多席次，我們就要怪他。」

由於選民對於民主黨籍總統拜登應對通貨膨脹的方式感到強烈不滿，共和黨被廣為看好能夠拿下眾院，也有掌控參院可能性。

川普的發言人布多維奇（Taylor Budowich）表示，他不對選戰預算與策略發表評論。

川普 共和黨 期中選舉

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