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專欄作家：社群媒體缺點人盡皆知卻戒不掉

中央社舊金山20日專電
專欄作家麥納瑪拉表示，社群媒體的缺點人盡皆知，但大家卻無法放棄使用。(美聯社)
專欄作家麥納瑪拉表示，社群媒體的缺點人盡皆知，但大家卻無法放棄使用。(美聯社)

世界首富馬斯克（Elon Musk）有意收購社群媒體推特（Twitter）引發軒然大波，專欄作家麥納瑪拉表示，比這更大的問題是社群媒體的缺點人盡皆知卻持續使用。

電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克14日提出以430億美元收購推特。在此之前他已持有9.2%推特股份，成為推特第2大股東。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）專欄作家麥納瑪拉（Mary McNamara）近日發表評論文，今天也刊在加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）。她寫道，馬斯克和很多推特用戶一樣，即使經常使用、仍花一半的時間抱怨推特有多難用，反映一種「嫌貨才是買貨人」的心態。

她認為，推特之於社群媒體就像馬斯克之於資本主義，只是整個問題的一小部分。馬斯克是世界首富，推特是用戶數最少的社群平台，僅約22%美國人有推特帳號，比職場社交平台LinkedIn還少；而且多數推特用戶很少發文。

近來馬斯克有意收購推特的新聞，因為雙方互相挑釁而獲得媒體報導。麥納瑪拉指出，審視馬斯克過去的推特發言紀錄，包括指稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「只是尋常感冒」的不實言論，並攻擊批評他的人，且曾因隨意上推特發言與證券管理委員會爆發衝突。

馬斯克誓言鬆綁推特平台上的言論自由，但人們對於社群媒體扮演的角色愈來愈擔憂，包括2016年與2020年總統大選、2021年初國會暴動以及社群媒體傳播極端觀點和仇恨言論。

這篇評論表示，不管有沒有馬斯克這號人物，上述的問題不只發生在推特，而是社群媒體的共同現象，「社群媒體是美國文化中最普遍卻最不受監管的單位，並創造了一個公與私、政治與個人的灰色地帶」。

麥納瑪拉說，社群媒體引發了隱私、言論自由、犯罪等各面向的問題，卻無人能解。

她說，社群媒體臉書（Facebook）連結家人、朋友和戀人，但同時也是各種恐怖分子、白人至上主義者、否認疫情和叛亂分子首選的網路聚集地；Instagram、Snapchat和TikTok（抖音）平台促進商家的業務繁榮，也導致年輕女性等用戶的焦慮和憂鬱。

「馬斯克不是主持推特的最好人選，不過，馬斯克不算社群媒體的最大問題」，麥納瑪拉說，「最大的問題是人人都知道社群媒體的所有缺點，還繼續使用」。

人們可以說社群媒體是一種很棒的商業模式、成癮症的源頭，但對眾多美國人來說社群媒體仍在生活中不可或缺，即使類似問題若出現在其他行業早就超過可容許的限度了。

麥納瑪拉呼籲人們多關注社群媒體的動態，了解這些公司的投資、對待員工的方式及執行長的聲明，因為有些人已基於這些原因，決定不用某些社群媒體。

她說，廣告商與其廣告費用會流向人們聚集的地方，而「選擇掌握在你手中」。

社群媒體 推特 馬斯克

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