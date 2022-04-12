郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

賓州 蘭開斯特郡(Lancaster County)利奧拉(Leola)郵局發生郵局員工監守自盜案，26歲的珍妮西·羅德桂茲(Jennesy Rodriguez)被發現數次盜取信中的支票 ，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。

賓州蘭開斯特郡東蘭珀特鎮(East Lampeter Township)警局表示，去年12月至今年3月間，警方接獲多起與利奧拉郵局有關的支票信函被盜事件，這些支票被盜取後，金額及名字遭到塗改，並遭到非付款人指定的對象兌現。

通過調查後，郵局認為經手郵件的羅德桂茲有嫌疑，便在其郵件箱內安置攝像頭，發現羅德桂茲真的會取出信件端詳，有時用手機的手電筒或透過窗戶陽光照射確認信封內是否有支票，有時還會開拆信件，或是將其藏起來。

羅德桂茲至少藉此盜取50張支票，這些支票的總金額近70萬元；羅德桂茲因此於4日被捕，面臨偽造文書、冒用身分、竊取郵件罪名共數百宗指控。

一名受害者表示，她在去年春天寄出一張40元支票，但一直沒送交到取款人手上，她到銀行確認後才發現，她的支票金額竟被非取款對象改成6500元，而且還成功兌現，讓她嚇到彷彿心跳都漏了拍。

郵件遭竊的事件近期暴增，美國郵政 督察局(U.S. Postal Inspection Service)的數據顯示，相關事件在過去三年間增加600%，2020年10月至2021年9月間，與郵局員工有關的竊取案將近1500宗。

若想避免涉及金錢的信件遭到盜取，可考慮改用電子交易，若必須透過郵件，則可選擇有花紋的信封，避免有心人透過光照窺探信件內容，或是以一張紙將其包覆亦有同樣效果。