語音留言威脅殺害2聯邦參議員 男子被判坐牢32個月

一名男子以語音簡訊威脅殺害共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(圖中)。Getty Images

一名阿拉斯加州 男子遭控對兩名共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、蘇利文 (Dan Sullivan)共計發送17則死亡威脅語音留言，向法院認罪之後被判32個月有期徒刑，外加5000元罰金。

美國聯邦檢察官 調查發現，住在阿拉斯加州三匯市(Delta Junction)的65歲男子強生(Jay Allen Johnson)，2021年4月至9月間共計給穆考斯基及蘇利文傳送17則死亡威脅語音留言。

阿拉斯加區美國聯邦檢察官庫恩(John E. Kuhn Jr.)指出，強生所作所為罪不可赦，「恐嚇民選官員就是對政府體制的攻擊」。庫恩也表示：「政治紛擾導致社交禮節敗壞，但不能拿來當做暴力威脅或暴力行動的藉口。」

強生辯護律師(Jason Weiner)提交給法院的量刑備忘錄中寫道，強生從事勞力工作長達數十年，因此出現健康問題，新冠疫情期間各種動亂與人際疏離導致身體狀況惡化，因此出現脫序行為。

穆考斯基及蘇利文11日均未回應紐約時報的採訪要求。

根據法院紀錄，強生2021年9月至少打兩通電話給穆考斯基，在語音信箱留下說：「不管妳在哪裡，我都會查出來。我會燒光妳擁有的一切財產。」強生在留言中也對穆考斯基發問說，有沒有看過.50口徑子彈能對人類頭部造成什麼樣的殺傷力。

法院紀錄顯示，強生留給蘇利文的13則語音留言裡，提到要拿出.50口徑槍枝，並說要在網路發動募款，集資購買子彈。

國會警察局(U.S. Capitol Police)與聯邦調查局(FBI)聯合調查之下，查出強生正是語音留言者，強生於2021年10月4日遭到逮捕。聯邦調查局探員持搜索令搜查時，發現強生非法持有7把槍械。強生在2016年有重罪定罪前科，依法不得持有槍械。

涉嫌對美國官員發布死亡威脅而遭控兩項罪名的強生後來向法院認罪。根據認罪協議，強生除了坐牢、繳交罰金外，還要遵守為期3年的聯邦保護令(federal protective order)，不得與穆考斯基、蘇利文或他們家屬、工作人員接觸。