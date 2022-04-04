尹錫悅顧問團訪華府 盼促成美韓早日舉行領袖峰會

南韓國會議員朴振(中)抵達華府。南韓總統當選人尹錫悅的外交政策和安全顧問團隊訪美，試圖協助促成尹錫悅與拜登總統早日召開峰會。(歐新社)

消息人士表示，南韓總統當選人尹錫悅的外交政策和安全顧問團隊本周正在美國訪問，試圖協助促成尹錫悅與拜登 總統早日召開峰會，以及協調韓美雙方遏制北韓 測試武器的行動。

保守派的尹錫悅3月9日勝選後，將於5月10日宣誓就職，現正致力擘畫外交政策議程。值此之際，朝鮮半島局勢正因北韓上月試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）而趨於緊張。

尹錫悅已宣示將強化防禦力來對抗北韓威脅，包括額外向美國採購新的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），但仍敞開大門歡迎對話。

韓方一支7人代表團現已抵達華府 ，由尹錫悅所屬的國民力量黨（PPP）4屆國會議員朴振（Park Jin）以及前外交部副部長趙太庸（Cho Tae-yong）領軍，準備與美國官員、政治人物和學者對談。朴振、趙太庸都被看好有機會成為尹錫悅內閣的外交部長。

熟悉代表團計畫、還參與尹錫悅外交政策規畫的兩名消息人士告訴路透，韓方此行重點為推動5月在首爾（Seoul）舉行韓美峰會，屆時拜登可能拜訪日本參加「四方安全對話」（QUAD）會議。QUAD為美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。

不過其中一名消息人士說，QUAD會議日期尚未公布，而且預計澳洲與日本將分別於5月、7月舉行選舉，這將干擾拜登原先預計5月訪日的計畫。

這名消息人士匿名透露：「就我的了解，日方已要求於4月底召開QUAD峰會，好讓他們有足夠時間為大選作準備。但對我方來說最好的時間是介於（澳洲與日本的）兩場選舉之間，可能是5月底左右，而且華府也會想跟新總統對話，而非在他上任前就來。」

消息人士說，北韓3月24日進行2017年以來首次完整的ICBM測試，使得韓美峰會儘早舉行變得更加重要，促使尹錫悅派遣特使前往華府。

現在也有愈來愈多跡象顯示，平壤可能很快會進行2017年後第一次核武測試。北韓領導人金正恩先前已揚言重啟中止近5年的核試驗及ICBM試射活動。

不過，被問到7人團是否會討論到尹錫悅矢言採購薩德一事，消息人士回答不排除這種可能性，但此事「並非優先事項」、「沒有理由急著進行」。

3日抵達華府的朴振告訴記者，他的團隊將為北韓非核化探索「具體的路線圖」。他還說，如果拜登造訪亞洲，尹拜會「自然會發生」，但拒絕進一步說明。