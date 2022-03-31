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鋪路2024 潘斯公布25點政策議程…小心翼翼與川普聯繫

編譯盧炯燊／綜合31日電
前副總統潘斯曾詢其首席律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。（Getty Images）
前副總統潘斯曾詢其首席律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。（Getty Images）

前副總統潘斯31日公布一份有25個要點的政策議程，除了是在期中選舉給予共和黨候選人作為指導框架外，更被外界視之為2024年選舉鋪路。

這個政策議程除結合共和黨的傳統目標，例如增加美國能源生產、減稅、減少政府監管外，也有前總統川普的貿易及移民政策，也有共和黨人關注的文化戰爭問題，甚至促進「愛國主義教育」，要求所有高中學生必須在公民考試合格。

潘斯在公布這份議程前向記者表示，由於選舉關乎未來，因此有必要與拜登政府、激進左翼政策作鬥爭的同時，也要提出令人信服的願景。

儘管這份長達28頁的政策議程是針對期中選舉，但內容有如總統競選的綱領，強調了潘斯的雄心壯志，為他在2024選舉的主題及政策提供了一個清晰路線圖。儘管潘斯最近努力與川普保持距離，但他仍小心翼翼地將自己與過去受支持的川普-潘斯政府政策聯繫起來。

他的政策議程主要分三部分︰美國的機遇、領導力及文化。

在機遇方面主要是其經濟理念，例如增加美國能源生產、追求更公平的貿易待遇。

領導力主要是外交政策，美國會積極參與國際組織，在中國政策方面，他要求取消中國的永久正常貿易關係、要中國為隱瞞新冠疫情負責，設立受害者賠償和經濟復甦基金。

文化藍圖則是維持傳統保守價值觀，例如停止聯邦給墮胎疹所撥款、宗教自由、禁止變性人參與其視為性別的體育活動等。

潘斯抛出這個政策議程，正是共和黨內部對今年期中選舉，對於是否向選民提供具體政策議程存在分歧。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)明確反對這種做法，認為共和黨人應繼續關注40年來最嚴重的通膨及支持率下降的總統拜登，讓選舉成為一場公投。但眾院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上周在佛州的共和黨年度聚會上表示，為了讓公眾加入及支持你，首先是要讓他們知道你會做甚麼。

共和黨 期中選舉 川普

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