NBC：5月23日起 取消疫情期間美墨邊境直接遣返措施

圖為2月跨越美墨邊界的無證移民，在亞利桑納州等待檢測。(美聯社)

美國爆發新冠疫情後，疾病管制暨預防中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境 遭取締無證移民一概快速遞解出境，包括希望向美國申請庇護 的無證移民在內，以避免新冠病毒傳播，拜登總統上台後則延續這項川普政府政策。國家廣播公司(NBC)報導，兩名知情官員透露，美墨邊境引用美國法典第42卷規定的措施將於今年5月23日取消。

根據統計，從2020年3月以來，川普政府及拜登政府共計將170萬人次無證移民直接驅逐出境，遣送到墨西哥或無證移民祖國，並未予以向美國政府申請庇護的機會，案件也未經過移民法官處理。

拜登總統上台初期，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)曾對非法入境的無證兒童暫停實施援引美國法典第42卷的直接遣返措施，後來移民權益倡議團體對聯邦政府提告，要求對於攜家帶眷的非法入境無證移民家庭 ，給予同等待遇。

報導指出，知情官員表示，援引美國法典第42卷的措施取消之後，所有無證移民在美墨邊境遭取締後都不會再被直接遣返。

聯邦政府官員、各地州長以及地方政府官員都曾對取消美國法典第42卷規定提出警告指出，措施取消後美墨邊境恐將出現高達17萬人的無證移民潮。到目前為止，疫情期間因為美國法典第42卷規定而被遣送到墨西哥，在無證移民收容所等候向美國政府提出庇護申請的外籍人士，累計已有數千人。

國家廣播公司報導，一名國土安全部高層官員指出，國土安全部某些官員對於取消規定前一個月便讓消息曝光感到憂心，因為這項消息可能促使某些外籍人士開始離開家鄉朝美墨邊境前進，期待5月底可以進入美國。

知情官員透露，疾管中心29日知會國土安全部即將取消美國法典第42卷規定，30日則是疾管中心排訂對這項措施進行每隔60天固定檢討的日期。官員指出，國土安全部目前正設法將各種資源集中調度前往美墨邊境地區，對於接下來可能有大批無證移民向美國提出庇護申請預做準備。

報導指出，為了讓庇護申請作業加速進行，拜登政府從5月底開始將派遣主管庇護申請的官員直接進駐美墨邊境。

人權倡議團體「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)律師葛勒恩特(Lee Gelernt)說，引用美國法典第42卷的作法從來就不是基於公共衛生考量，過去兩年間對成千上萬希望對美國提出庇護申請的移民造成重大傷害。

葛勒恩特說：「拜登政府上台後保留這項川普政府措施長達一年多，實在令人遺憾，公共衛生專家之間其實已經出現明顯共識，認為這項政策是不公平的。」