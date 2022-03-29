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華郵：國會暴動當天 白宮通聯紀錄顯示長達7小時多空白

華郵：國會暴動當天 白宮通聯紀錄顯示長達7小時多空白

記者顏伶如／綜合報導
在白宮檔案中，前總統川普1月6日當天長達7個多小時未有使用電話通聯的紀錄。(美聯社)
在白宮檔案中，前總統川普1月6日當天長達7個多小時未有使用電話通聯的紀錄。(美聯社)

「水門案」資深記者伍華德(Bob Woodward)與華盛頓郵報記者柯斯塔(Robert Costa)合寫的調查報導指出，眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會收到的白宮檔案似不完整，前總統川普電話通聯紀錄便出現一段7個多小時空白，調查人員懷疑川普在2021年1月6日當天，可能透過秘密管道甚至使用助理手機或拋棄式手機(burner phones)對外聯絡。

華盛頓郵報29日報導，白宮交給眾院國會暴動調查委員會的內部檔案顯示，國會暴動當天川普電話紀錄出現7小時37分的空白，期間剛好是國會大廈被暴徒攻占之際。白宮電話機房紀錄顯示，2021年1月6日上午11時17分至晚間6時54分，川普都沒有使用白宮電話。

在這段空檔之前，1月6日上午川普透過白宮電話與至少8人聯絡，空檔之後的當天晚間則與11人打了電話。

根據先前媒體報導，暴徒攻占國會的同時，川普曾與包括共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)在內等盟友密集打電話，也曾與眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)打過一通電話，還嘗試與共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)講電話，但白宮電話紀錄卻出現7個多小時空白。

報導指出，知情人士透露，調查委員會目前正在釐清川普當天使否透過秘密管道對外聯繫，或使用助理手機或拋棄式手機。調查委員會也將了解收到的白宮檔案是否完整。

一名調查委員會成員說，目前正在調查白宮檔案對於國會暴動當天紀錄是否有所隱匿。

白宮交給調查委員會的檔案顯示，前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)在國會暴動當天曾兩度與川普通電話。巴農在2021年1月5日的播客節目中曾對聽眾預告：「明天將會天翻地覆。」

消息人士指出，巴農在2021年1月6日早晨的通話中，要求川普持續對副總統潘斯施壓，擋下國會確認拜登勝利的選舉人票投票結果。

川普在28日晚間對華盛頓郵報發表聲明指出：「我根本不知道什麼是拋棄式手機，在我的認知裡，從來沒聽過這個。」一名川普發言人則表示，川普與白宮檔案毫無關係，川普所有通聯紀錄白宮都有存檔。

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