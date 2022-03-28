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美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

路透：烏克蘭部隊傳捷報 收復基輔外圍城鎮伊爾平

中國藉民航機買賣與美國打貿易戰 損及波音發展

中央社台北28日電
波音公司logo。路透
波音公司logo。路透

中國東方航空因廣西空難停飛所有波音737-800型客機。但美國有線電視新聞網報導，中國是波音公司的重要市場，相較於中美貿易爭端，停飛反而是波音在當地發展所面臨最微不足道的難題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，東航航班編號MU5735的波音737-800型客機21日在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，目前墜機原因還未釐清，若經證實墜毀非機械因素所致，可望旋即復飛。

不過波音公司（Boeing）在全球最大航空市場中國的發展面臨一籮筐問題，尤其是過去4年美中兩國之間的貿易爭端，使得波音在中國的銷售可說陷入停滯。

自2017年11月以來，波音從未宣布與中國的民航業者敲定任何一樁交易，何況過去3年，波音遭逢接二連三的麻煩事，起先是窄體737 MAX型客機墜毀，之後又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐重創航空產業，若是再喪失如中國般的重要市場，對波音而言將構成沉重打擊。

航空諮詢業者AeroDynamic Advisory分析師艾波拉費（Richard Aboulafia）說，若干專家深信，不論是通過租賃公司的管道，或者不公開買家的銷售方式，過去4年波音與中國民航業者已敲定若干售機協議。

他說，但是中國政府把買賣飛機這門生意，視為與美國磋商全盤經貿爭端的籌碼，因此只要官方不點頭，民航業者的訂單就會被卡住。

波音公司執行長凱爾洪（Dave Calhoun）2021年10月告訴投資人：「我們仍與我們的中國客戶積極討論他們的機隊規畫需求，並持續呼籲兩國領導高層化解經貿分歧」。

畢竟任何航空公司向來都不願意轉換合作的飛機製造商，因為如此重大的轉變將增加機師培訓與零組件的成本開支，一旦波音的中國買家轉而採購競爭對手空中巴士（Airbus）集團的機種，將是難以逆轉的長久改變，而且是中國政府一手造成的而非民航業者所致。

艾波拉費表示：「當地仍有很多的波音愛用者，但是在中國，政治掛帥就是這麼回事」。

不過對於波音而言，唯一的好消息是，中國航空產業的重要性似乎已不如10年前。當時的專家預測，中國的噴射民航機採購將占全球市場的30%。

但艾波拉費指出，在疫情爆發前，中國航空產業的成長趨緩，從2018年第4季的成長率達12.2%，翌年同期成長率降至5.3%，而且正好就是疫情展開大流行前。

儘管如此，美國銀行（Bank of America）的航空業分析師艾普斯坦（Ron Epstein）指出，全球民航機市場就是由空巴集團與波音公司壟斷，若波音無法挽回丟失的大塊中國市場版圖，日子久了將永遠只能追著空中巴士（Airbus）的車尾燈，一旦波音長久落居第2，放遠來看將處於競爭劣勢。

疫情 分析師 東航

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