大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)25日報導，多位消息人士證實，眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)掌握資料顯示，最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞 ．湯瑪斯(Virginia Thomas)，在2020年11月至2021年1月間共計發送29則簡訊給前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，逼迫梅杜斯推翻2020年總統選舉結果。

梅杜斯把數千則簡訊交給國會暴動調查委員會之後，便拒絕繼續配合調查。梅杜斯與維吉尼亞．湯瑪斯擁有數十年交情，兩人都是活躍於保守派團體的倡議人士。

維吉尼亞．湯瑪斯日前證實，2021年1月6日確實出席在華府舉行的挺川集會，不過群眾攻占國會大廈之前已經離開，也強調對於當天發生的事件「並未扮演任何角色」。

有線電視新聞網報導，簡訊內容顯示，維吉尼亞．湯瑪斯要求梅杜斯再接再厲，推翻拜登 勝選結果。

維吉尼亞．湯瑪斯在2020年11月10日傳送給梅杜斯的簡訊中寫道：「馬克，幫忙這位偉大的總統站穩腳步。他置身危險邊緣，悍衛美國憲法治理精神，你是跟他並肩作戰的領袖。絕大多數民眾都知道，拜登與左派正企圖發動我們歷史上規模最大的攔劫行動。」

報導指出，維吉尼亞．湯瑪斯經常在發送的梅杜斯的簡訊中，鼓勵梅杜斯持續散布選舉陰謀論，並且想辦法阻撓選舉結果獲得確認；對於維吉尼亞．湯瑪斯的簡訊，梅杜斯通常都會回覆。

同樣在2020年11月10日，梅杜斯在給維吉尼亞．湯瑪斯的簡訊中寫道：「我會堅守立場。我們會持續奮戰到最後。我們國家太寶貴了，不能放棄。謝謝妳所做的所有一切。」

維吉尼亞．湯瑪斯在2020年11月19日發給梅杜斯的簡訊中寫道，川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)與手下團隊獲得鋪天蓋地的選舉舞弊證據，「現在應該放出巨獸(Release the Kraken)，搶救美國不要被左派破壞」。

到了2020年11月底，維吉尼亞．湯瑪斯在給梅杜斯的簡訊中，表達對於推翻選舉結果並無明顯進展的不滿。

她在2020年11月24日發送的簡訊裡寫道：「我不明白美國人為何接受明顯的詐騙，又是一次不必為後果承擔責任的實例，先是搞政變，現在又出現這個，難道我們要向希望拜登上台的那些人屈服嗎？共和黨的虛情假意已經讓我們很多人快受不了了。」

梅杜斯律師與維吉尼亞．湯瑪斯均未回應CNN的採訪要求。