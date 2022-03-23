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多州「亂花」紓困金 蓋酒店、買滑雪場…無關抗疫

多州「亂花」紓困金 蓋酒店、買滑雪場…無關抗疫

編譯盧炯燊／綜合23日電
地方政府獲得巨額紓困款，但用在與抗疫無關的項目；麻州州議會通過撥款500萬元，為愛德華‧甘迺迪研究所償還債務。（美聯社）
地方政府獲得巨額紓困款，但用在與抗疫無關的項目；麻州州議會通過撥款500萬元，為愛德華‧甘迺迪研究所償還債務。（美聯社）

拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困計畫，其中向各州及地方政府提供3500億元緊急資金以協助度過疫情帶來的困境，另外提供100億元基建援助撥款，協助地方政府完成某些重要的資本項目，然而有地方政府卻用來興建酒店、水療中心、棒球場等，完全與新冠疫情無關。

例如佛州布羅瓦郡(Broward County)獲得1.4億元紓困撥款，郡政府於是用來興建高檔酒店及一個占地1.1萬平方呎的水療中心；紐約州達奇斯郡(Dutchess County)花了1200萬元用於翻新一個棒球場；麻州州議會通過撥款500萬元，為愛德華‧甘迺迪研究所償還債務。

拜登總統的疫情紓困計畫，原意是協助陷入困境的人、開辦學校和增加疫苗接種；一直以來，共和黨人對拜登增加疫情紓困金額的要求始終猶豫不決，現在這些與抗疫無關的計畫，更加強了他們的抗拒。

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，很難想像一家四星級酒店如何幫助解決新冠疫情帶來的痛苦。他甚至要求交出帳本來。

美聯社作出統計，發現各州不少地方項目都難與新冠疫情有關，例如建新監獄、更換高爾夫球場灌溉系統、購買私人滑雪場，以及興建博物館等。

這些亂花紓困撥款，源於財政部對如何使用這些資金，採取極寬鬆的規定，各州及地方政府花起來，差不多沒有限制。但財政部發言人聲稱，紓困計畫取得成功，使州和地方從財政困境恢復過來，有助受疫情打擊行業的復甦。

另一方面，早在川普時代便推出1兆元刺激受疫情影響的經濟活動，拜登上場後也推出1.9兆元的紓困措施，除向個人提供1200元援助外，小企業也獲免息貸款，結果有些不法人士鑽漏洞。

國稅局(IRS)23日指出，經調查後，已有660起欺詐案已結案，涉款超過18億元。

許多欺詐案件中，大多是民眾或小企業對自己的業務或財務狀況做出虛假聲明，以便獲得援助。

國稅局刑事調查部門在聲明中指出，這些案件涉及範圍廣泛，包括以欺詐手段為工人、家庭和小企業獲得貸款、信貸和支付款項。

地方政府獲得巨額紓困款，但用在與抗疫無關的項目；麻州州議會通過撥款500萬元，為...
地方政府獲得巨額紓困款，但用在與抗疫無關的項目；麻州州議會通過撥款500萬元，為愛德華‧甘迺迪研究所償還債務。（美聯社）
佛州布羅瓦郡獲得1.4億元紓困撥款，郡政府卻用來興建高檔酒店及水療中心。（美聯社...
佛州布羅瓦郡獲得1.4億元紓困撥款，郡政府卻用來興建高檔酒店及水療中心。（美聯社）

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