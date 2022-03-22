堪大華裔教授陶豐被控間諜 律師：只是兼差 未獲酬勞

堪薩斯大學華裔研究員陶豐被控為中國政府擔任科技間諜案，22日在堪州堪薩斯城聯邦地區法院22日開庭。(美聯社)

堪薩斯大學(University of Kansas)華裔 研究員陶豐(Feng "Franklin" Tao) 被控為中國政府擔任科技間諜 案，22日在堪州堪薩斯城聯邦地區法院開庭。聯邦檢察官 指控陶豐非法秘密為中國一所大學工作；但辯方律師反駁道，陶豐只是「兼差」，類似案件若涉及別國，只會被當成人事案處理。

50歲的陶豐被控電匯和專案計畫詐欺罪名，聯邦檢察官指他在堪大工作期間未以利益衝突形式披露自己為中國工作，是詐欺大學、美國能源部和國家科學基金會(NSF)。

前總統川普為打擊在美國大學及研究機構偷竊商業機密的中國經濟間諜活動，2018年啟動「中國行動計畫」，多位華裔學者遭調查，陶豐是第一個受審案例。因遭致社會批評和起訴失敗，司法部2月已結束此計畫；但官員表示未來仍將追究中國威脅。

陶豐生於中國、2002年移民美國，2014年8月起在堪大環境有益催化中心工作，該中心從事永續科技研究，以保護自然資源和能源。

檢察官巴里(Adam Barry)指出，陶豐2018年受聘中國人才計畫「長江學者」職位，「精心編造謊言」告訴堪大，說他2019年春季學期改到德國做研究，但他其實是為中國福州大學建立實驗室和招聘員工。陶豐後來為涉及美國政府數十萬元經費計畫工作時「隱瞞」此事，破壞堪薩斯大學對他的信任。

但陶豐辯護律師澤登伯格(Peter Zeidenberg)表示，陶豐是堪大最多產研究人員之一，完成合約要求的所有研究。

澤登伯格強調，陶豐從事的基礎研究，幾十年來大都未具體化為實際應用，所有研究都公開，不涉及技術轉讓。陶豐也從未正式接受福州大學工作，部分原因是他在美出生的孩子不想搬到那裡；他也從未得到報酬。根據當時規定，陶豐沒有義務披露在外國大學的無薪職位。

陶豐2019年8月被捕時，已準備好在堪薩斯大學教授的大量課程。澤登伯格說：「政府此案就是個『兼差』，」若涉及的是別國，這些指控就會被當成人事問題來處理，只「因涉及中國，政府就把它變成聯邦案件」。