有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

在已故的圓愛康樂中心董事長尹茂達(Alfred Yin)和City Farmer's Market越南裔負責人Ben Vo十年來的請願奔走下，喬治亞州農業廳上周宣布，即日起只要拿到許可證，就可以在喬州 合法販售空心菜(water spinach，又名Ipomoea wateraca)。

農業廳指出，空心菜在全球許多地方被普遍食用，尤其是亞洲。但由於空心菜生長具高入侵性，因此受到美國農業部 (USDA)和許多州的監管。不過，在加州、佛羅里達州、夏威夷州和德州，只要拿到許可證者，就可合法銷售或種植。

尹茂達的遺孀，現任圓愛康樂中心董事長陳徽儀(Wooiyi Yin)表示，空心菜是許多亞裔 最鍾情的蔬菜，但由於該植物在水中極易到處生長，多年來被喬州法規禁止販售及種植。

雖然法令不允許栽種、販賣，但事實上私下種植或交易存在多年，不僅政府因此損失銷售稅收入，加上私下交易不受監管，民眾權益及食品安全也承受極大風險。

2012年，尹茂達與Ben Vo蒐集了約500份簽名，向州議員馬林(Pete Marin)提出請願，希望能夠修改法令，讓空心菜可合法販售及種植。經過多年來的努力，加上多位亞裔議員及團體的奔走，終於成功讓空心菜銷售合法。

喬州農業廳廳長布萊克(Gary W. Black)表示，在審查了農業部和德州的害蟲風險分析，並與他州分享交流後，該廳核准了空心菜可在喬州出售。他鼓勵商店和餐館向拿到農業部PPQ-526許可證的廠商購買空心菜。

迄今為止，美國農業部已批准三張於喬州販售空心菜的許可證，預計還會有更多張執照發出。

協助推動此案的菲律賓裔喬州州議員Marvin Lim表示，其選區谷內郡(Gwinnett)是喬州亞裔比率最高的區域，尤其是東南亞裔。此次空心菜銷售合法，彰顯喬州提供與亞洲多元文化相對應食物的重要性，亞裔社群也因此受益。

根據佛州魚類和野生動植物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)網站顯示，由於水耕空心菜生長速度極快，並會產生高度纏繞的植被，阻礙排水及水流；並可能取代了原先在水域中對魚類及水生動植物很重要的原生植物。根據佛州法律，空心菜需在經該州農業及消費者服務部門(Florida Dept. of Agriculture and Consumer Services)監管下才可耕種。

陳徽儀表示，若在法規監管下，以土耕種植法應可解決空心菜入侵水域的問題。目前，喬州尚不允許種植空心菜。然而，農業廳人員表示正在制定合法栽種空心菜的相關法規，預計今年稍晚公布。