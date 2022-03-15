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紐約華府連續槍殺遊民 嫌犯15日清晨落網

紐約華府連續槍殺遊民 嫌犯15日清晨落網

記者張筠／華盛頓報導
華府市長包瑟(前)出席聯合記者會，她背後是紐約華府連續槍擊遊民的嫌犯照片。(美聯社)
華府市長包瑟(前)出席聯合記者會，她背後是紐約華府連續槍擊遊民的嫌犯照片。(美聯社)

華府警方15日早晨宣布，在紐約市和華府連環槍擊遊民的兇嫌落網，該男子在九天內連續作案導致兩人死亡三人受傷，15日清晨3時在華府市中心被捕，目前正在受審。

紐約市及華府執法官員上周末啟動聯合緝兇，兩地市長14日也舉行聯合記者會，公布案情信息和嫌犯照片，華府警方也加強案發現場附近的巡邏，並通過緝兇公告來尋求民眾協助。

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華府警長哈吉斯(Darren Haskis)15日表示，該兇嫌清晨3時左右在華府市中心賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)東南部2700號附近被捕，華府警方也通過推文表示，得益於社區和民眾的協助，該男性兇嫌已被捕正在受審。

兩市警方表示，該男性兇嫌專門攻擊遊民，12日在紐約市曼哈頓華埠及下東城連續兩次作案，導致一死一傷，另外在華府攻擊三名遊民造成一死兩傷。

該兇嫌最近一次在華府攻擊遊民的案件是在3月9日，警方當天接到報案稱華府市中心紐約大道(New York Ave)與4街東北部路口附近有一帳篷起火，警方滅火後在帳篷內發現一名男性死者，身上有槍傷和刀傷，但遺體被燒得面目全非，難以確認身分。

第二起華府案件是3月8日在H街東北部1700號附近，一名男子被槍擊，身上還有多處未造成生命危險的傷痕；該兇嫌另在3月3日清晨於華府市中心紐約大道1100號附近槍擊一位男性遊民，該受害人被送醫，無生命危險。

根據警方信息，紐約市第一起案件發生在12日凌晨5時左右，在位於市警一分局轄區的國王街(King St.)54號前，一名38歲的遊民男子正在熟睡，後感異物抵頭甦醒，發現嫌犯正用槍指著自己；警方稱，遊民喊叫求饒後，遭射傷手臂，被送往表維醫院後傷勢穩定，未危及生命。

一小時後此人再次作案；警方表示，在華埠市警五分局轄區拉菲逸街(Lafayette St.)148號前，嫌犯走近一名睡在睡袋中的遊民，踢了他一腳後發現沒有反應，隨後便掏槍對準其頭、頸部連開數槍；遊民當場中槍死亡，被警方發現時其屍體仍在睡袋中，滿是彈孔，噴濺的血跡在牆上依稀可見。

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