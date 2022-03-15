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上訴被駁回 維基解密創辦人阿桑吉離引渡美國還差一步

中央社／倫敦14日綜合報導
維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）拒絕遭引渡回美國受審，向英國法院申請上訴許可，但英國最高法院14日拒絕他的申請。圖為他2017年在厄瓜多駐倫敦大使館陽台上露面的照片。(美聯社)
維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）拒絕遭引渡回美國受審，向英國法院申請上訴許可，但英國最高法院14日拒絕他的申請。圖為他2017年在厄瓜多駐倫敦大使館陽台上露面的照片。(美聯社)

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑吉（Julian Assange）拒絕遭引渡回美國受審，向英國法院申請上訴許可，但英國最高法院今天拒絕他的申請。

阿桑吉被控公開50萬筆與伊拉克和阿富汗戰爭相關的機密軍事檔案，美國希望引渡他回美受審。

今天的裁決讓阿桑吉在英國冗長的法律戰接近落幕，除非律師再對訴訟中其他論述要求再議。

英國下級法院法官去年1月以50歲的阿桑吉在美國司法體制內有自殺風險為由，駁回美方的引渡申請。

但美國政府提出上訴，去年10月美方律師在為期兩天的聽審中主張，其他專家證據顯示阿桑吉沒有自殺風險，但先前英國法官卻忽略那項證據的重要性。美方也向法庭保證，阿桑吉不會被單獨囚禁在美國聯邦超高度安全管理監獄（Supermax Prison），而是會得到適當對待。

當時倫敦高等法院兩位上訴法官同意美方保證，相信阿桑吉在審判前或被定罪後都不會面臨最嚴酷處置。

阿桑吉對上述裁決提出上訴，今年1月，兩位法官批准他向英國最高法院申請上訴，但英國最高院發言人今天表示：「最高院拒絕上訴申請…因為這項申請沒有提出可爭辯的法律要點。」

維基解密在推特發文表示：「此案現已交由英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）來批准引渡。」

阿桑吉律師團說，巴特爾考慮是否批准引渡之際，他們會對她做出陳述。律師團也說，或許會針對訴訟中的其他論點提出上訴。

阿桑吉因2010年公開軍事及外交檔案，違反「美國間諜法」（US Espionage Act）而遭通緝，若被判有罪，阿桑吉恐面臨長達175年徒刑。

他因被控在瑞典性侵又違反保釋，2019年起被關在倫敦東南方戒備森嚴的監獄。

阿桑吉的未婚妻莫里斯（Stella Moris）曾為他法律團隊成員，替他生了兩個兒子，上周末莫里斯宣布兩人將於本月23日完婚。

英國 監獄 高院

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