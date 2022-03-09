我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首見貨輪離開俄羅斯港口 進入黑海…俄放行30貨船

舊金山3月11起 室內用餐無需提供接種證明

佛州通過「不說同性戀」法 高中生罷課抗議

中央社╱洛杉磯9日專電
佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。(Getty Images)
佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。(Getty Images)

佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。反對陣營把法案取名為「不說同性戀」法，高中生則是罷課抗議，認為法案危害同性戀孩童身心安全。

佛羅里達州參眾議院通過的這項法案名為「家長教育權利法」（Parental Rights in Education），加強家長在教養孩子的過程中享有的基本權利，包括有權決定孩子接收的特定訊息。

法案爭議點是，從幼兒園到3年級，禁止在課堂教導關於性傾向與性別認同的課程。如果學校或教職員涉及相關話題，家長有權依法控告。這項法案遭反對陣營冠名「不說同性戀」（Don't Say Gay）法案。

提案人共和黨籍佛州參議員哈定（Joe Harding）日前在網路廣播節目上為法案辯護，回應「不說同性戀」的批評。他主張，法案不是禁止討論性傾向與性別認同，而是禁止學校設計這樣的課程。

支持立法的陣營認為，性別、性向這類討論屬家務事，應該交給父母，而非學校課堂。哈定說：「家庭歸家庭。當孩子們還在學習閱讀與基礎算數的時候，學校不需要插入這樣的課程。」

共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）曾表態支持這項法案。經他簽署之後，法案將在7月1日生效。

這項法案從州眾議院到州參議院的立法過程中，都受到LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體抗議。美國總統拜登（Joe Biden）與白宮官方帳號2月8日均在推特上發聲譴責這項在佛州的立法。

白宮推文指控，這項來自佛州保守派政治人物的立法，是對LGBTQ孩童的一種攻擊，與此相反，總統拜登致力於保持學校開放、支持學生心理健康。拜登推文稱這是一項「可惡的」法案，表達支持LGBTQ族群的立場，他的政府會繼續努力。

LGBTQ團體批評，「不說同性戀」法案傷害了課堂包容性，抹煞了LGBTQ青少年在課程中被看見的機會，導致LGBTQ族群的學生必須壓抑自己的性向或性別認同，甚至為此感到羞恥。

同志團體認為，法案對少數族群孩童的身心安全造成傷害，LGBTQ青少年在學校已經是霸凌、憂鬱症或自殺的高風險族群，這項法案通過之後恐加劇這個現象。反對立法的理由是「學生在年紀很小的時候就已經意識到性別認同與性傾向，學校應該提供安全的環境來討論這一類話題」。

反對聲浪主要來自年輕族群，法案通過之前，各地的高中校園都出現罷課抗議的浪潮。

有線電視新聞網CNN報導，在佛州橘郡的溫特帕克高中（Winter Park High School）超過500名學生在7日上午9時走出教室，罷課表達對這項法案的抗議。學生喊「我們說同性戀」（We say gay）口號，手舉「保護跨性別兒童」標語。

美國廣播公司ABC在坦帕灣（Tampa Bay）的地方新聞台報導，雷克伍德高中（Lakewood High School）3日有學生聚集，手拿彩虹顏色的標語，主張「Gay不是一個髒字」、「我們不能被噤聲」。

同性戀 LGBTQ 佛州

上一則

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

延伸閱讀

俄烏戰爭 蔡英文：團結、自助人助才能捍衛國家主權

俄烏戰爭 蔡英文：團結、自助人助才能捍衛國家主權
美擬「良性」監管加密幣 比特幣漲破4.2萬美元

美擬「良性」監管加密幣 比特幣漲破4.2萬美元
紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油

紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油
誰來補俄油缺口？OPEC說不要靠他們 美業者也猶豫增產

誰來補俄油缺口？OPEC說不要靠他們 美業者也猶豫增產

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21
美國國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

2022-03-05 14:33
共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。(歐新社)

嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來

2022-03-02 19:17
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

世界OnAir／留在烏克蘭的中國學生：回國太貴、先觀望

2022-03-08 16:10

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招