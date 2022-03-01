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美貿易報告：與台加強往來、批中破壞公平貿易

中央社華盛頓1日專電

美國貿易代表署今天公布年度貿易報告，報告稱許台灣是民主盟友與重要貿易夥伴，美台雙方將加強往來以解決貿易問題。報告也再次指控中國採取不公平、反競爭措施，損害美國與國際經濟。

美國貿易代表署（USTR）今天向國會遞交2022年貿易政策議程和2021年年度報告（2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report），說明美國政府以勞工為中心的貿易政策，報告也談及與主要貿易夥伴的往來狀況。

報告在談到台灣時指出，美國與台灣是區域民主盟友與重要貿易夥伴，有著長期且充滿活力的貿易關係。美台去年6月召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，雙方討論一系列貿易與投資議題，台灣也提到在醫療器械審批程序的調整。

報告指出，美台雙方承諾加強往來，以解決主要貿易問題，包括美國牛肉與豬肉生產商面臨的市場准入壁壘，以及涉及版權立法、數位盜版、金融服務、投資與監管透明度等議題。美台也同意努力打擊全球供應鏈的勞動剝削，並在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）成立勞工工作小組。

雙方還討論關鍵貿易與環境優先事項，包括世界貿易組織（WTO）漁業補貼談判、打擊野生動物販運的重要性，以及貿易中的氣候因素，雙方並同意成立多個TIFA工作小組，在這些共同關心的議題上繼續合作。

在談到重新調整美中貿易關係時，報告指出，美中貿易關係複雜且競爭激烈，既是合作夥伴也是競爭對手，「但任何競爭都必須公平」。中國作為大型的非市場經濟體，採取不公平、反競爭活動，傷害美國與其他國家勞工與企業。透過過度集中生產，這樣的非市場行為破壞供應鏈韌性，長期而言也剝奪公平競爭的創新與消費選擇。

報告指出，中國採取一系列不公平、扭曲措施，限制進口商品與服務市場准入、外國製造商與服務供應商在中國開展業務的能力，還使用通常是非法的手段獲取外國智慧財產權與技術以執行其產業政策目標。

報告並指控中國未能提供基本勞動權利，人為低工資與勞工保護不周，並在包括新疆使用國家資助的強迫勞動，環境監管與執法薄弱、助長過度捕撈的補貼、非法捕撈等政策對環境帶來傷害。

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