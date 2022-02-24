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要他們對疫情負責…男攻擊亞裔家庭 認了「仇恨犯罪」

編譯孫梁／綜合23日電
德州21歲男子格麥茲三世對持刀攻擊亞裔家庭的三項仇恨犯罪認罪，他誤認該家庭是華裔，應對新冠疫情大流行負責。(米德蘭郡警局照片)
德州21歲男子格麥茲三世對持刀攻擊亞裔家庭的三項仇恨犯罪認罪，他誤認該家庭是華裔，應對新冠疫情大流行負責。(米德蘭郡警局照片)

司法部宣布，德州21歲男子格麥茲三世(Jose Gomez III)對攻擊亞裔家庭的三項仇恨犯罪認罪，他以為這個亞裔家庭是華裔，應對新冠疫情大流行負責；格麥茲面臨最高終身監禁的刑期，以及每項控罪25萬元罰款。

家住米德蘭市(Midland)的格麥茲2020年3月14日在山姆俱樂部倉儲店(Sam's Club Warehouse)碰上帶著分別為六歲與兩歲的個孩子的亞裔男子B.C.，他從未見過這個家庭，以為是中國人而尾隨他們，因為他認為「這些人是威脅，來自一個散播疾病的國家」。

格麥茲尾隨數分鐘後離開，在店內拿了一把八吋長的牛排刀，回到亞裔家庭的面前，揮拳打了這名父親的臉，將其割傷後離開；之後他再度返回，攻擊衝向亞裔家庭的兩個六歲與兩歲的孩子，用刀砍傷六歲孩童的臉、眼和耳朵，還刺傷店內一名阻止他進一步攻擊的白人員工；當被制伏按在地上時，他仍朝亞裔家庭大喊「滾出美國」。

格麥茲事後承認，他認為這個亞裔家庭是中國人，指責他們造成疫情大流行；他也承認試圖殺死六歲的兒童、攻擊店員，因為對方阻止他殺死六歲孩童。

司法部的民權事務助理部長克莉絲汀·克拉克(Kristen Clarke)說：「一個亞裔家庭購物時，只因他們的族裔背景以及被認為與新冠疫情有關，就遭到殘暴攻擊。對亞裔社區出於種族動機的仇恨犯罪在增多，但在今天的社會沒有立足之地，無論是什麼種族、膚色和國籍，所有人都應在社區感到安全無虞。」

德州西區聯邦檢察官艾什莉·霍夫(Ashley Hoff)說：「被告殘暴和恐怖地攻擊一個毫無防備的無辜家庭，因為他從外表認定他們來自哪裡。這種基於仇恨的暴力在我們社會沒有立足之地，絕不會被容忍。」

聯邦調查局(FBI)德州艾爾帕索辦公室的唐尼(Jeffrey Downey)表示，仇恨和種族主義沒有立足之地，也不會被容忍；FBI呼籲民眾，若遭到或目擊種族歧視事故，可撥打1-800-CALL-FBI電話舉報。

亞裔 德州 疫情

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