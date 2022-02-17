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華郵：疫情紓困詐騙案件可觀 能否追回款項成未知數

記者顏伶如／綜合報導

華盛頓郵報17日報導，聯邦政府在新冠疫情發生後推出的貸款、補助、紓困現金支票及其他緊急援助計畫，累計金額將近6兆元，但衍生詐騙及身份竊盜(identity theft)案件卻數量龐大。某些監督組織評估，遭人盜用的紓困款項能否追回，已成未知數。

住在康乃狄克州斯坦福(Stamford)的一名46歲居民，取得400萬元疫情紓困援助之後，大手筆購買保時捷(Porsche)、賓士(Mercedes)、寶馬(BMW)等多輛名車，遭起訴之後已向法院認罪。

新澤西州桑莫塞特(Somerset)51歲婦人則捏造根本不存在的員工及稅表，還在申請表上為員工薪資灌水，得手100萬元紓困貸款。佛羅里達州聖彼得堡(St. Petersburg)63歲居民以空殼公司名義取得80萬元紓困經費，被法官判處有期徒刑三年半。

報導指出，這些過去一個月內曝光的案例，只是疫情紓困貸款及補助遭到詐騙及冒領問題的冰山一角。

決策官員及經濟學者大致同意，疫情期間推出緊急紓困計畫，對於搶救自大蕭條(Great Depression)以來最大重創的美國經濟具有拉抬效果，可以讓失業勞工暫時溫飽，也讓各行各業商家避免關門。但報導指出，紓困款項的具體去向難以追蹤，紓困經費是否造福了真正需要的族群，到現在仍讓外界存疑。

華盛頓郵報指出，緊急疫情紓困計畫成了犯罪份子的下手目標，問題究竟有多嚴重，直到最近真相才慢慢浮現。

負責紓困支出計畫協調的白宮資深顧問斯佩林(Gene Sperling)便說，2020年爆發新冠疫情時，紓困計畫推出之後便出現許多詐騙案件，尤其是小型企業貸款及失業保險補助津貼，「這是拜登政府接手的各種紓困計畫監督問題當中，最為棘手的挑戰」。斯佩林表示，拜登政府已採取重大措施，防止紓困計畫遭到詐騙。

疫情爆發後，小型企業署(Small Business Administration， SBA)在前總統川普任內迅速發放將近1兆元紓困貸款，卻因為缺乏防弊機制，導致浪費、濫用及詐騙層出不窮，引發爭議。根據監督機構統計，小型企業署收到的疫情貸款申請案件裡，約有84萬5000件後來出現身份冒用疑慮，但有些案件還是拿到款項。

小型企業署督察長韋爾(Hannibal Ware)今年1月底向國會提交書面證詞指出，疫情貸款計畫遭到詐騙的實際程度究竟有多嚴重，小型企業署仍在一步步了解當中，可能還需數年時間處理貸款詐騙問題。

紓困 疫情 貸款

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