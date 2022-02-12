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疫情期間勞苦功高 蘋果美國零售門市人員最多加薪10%

編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，蘋果正調高許多美國零售門市人員的薪資。路透
消息人士透露，蘋果正調高許多美國零售門市人員的薪資。路透

消息人士透露，蘋果（Apple）已準備為許多美國零售門市人員加薪，以因應勞動市場持續吃緊、通膨上揚，以及安撫對疫情期間勞動條件感到不滿的員工。

彭博資訊報導，蘋果上周已宣布為員工加薪，包括在零售門市舉辦說明會或各別通知員工，但這次不是人人有獎，可獲加薪者基本上是2020年新冠疫情爆發前就在門市上班者。這次加薪預計本月生效。

消息人士說，這次加薪幅度從2%到10%不等，取決於零售門市的地點和個人的職位，主要加薪對象是銷售人員、天才吧（Genius Bar）技術支援人員及部分資深計時人員。但也不是所有門市的員工都獲加薪，報導指出，有些門市就沒有收到加薪通知。蘋果發言人對此不予置評。

這次調薪並非蘋果每年的經常性調薪。蘋果通常在每年10月會計年度結束時為員工調薪。

這是蘋果安撫零售門市人員的最新舉措，在此之前該公司其實已增設一系列福利給兼職和全職零售門市人員。彭博資訊稍早報導，蘋果計劃4月首次提供有薪疫苗假給兼職門市人員，和提供更多帶薪病假、育嬰假及老年醫療福利。

隨著經濟從新冠疫情中反彈，美國企業正絞盡腦汁招募員工。通膨上揚正帶來更多壓力，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率飆升至7.5%，創下1982年來最大年增幅。蘋果部分零售門市員工抱怨公司加薪步調緩慢，尤其蘋果坐擁逾2,000億美元現金。

蘋果 疫情 福利

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