世界OnAir／初執導筒便入圍奧斯卡 台灣女婿說不丹故事

「不丹是教室」在偏遠的魯納納拍攝，找來當地小朋友擔綱演出。海鵬影業提供

第94屆奧斯卡 金像獎入圍名單8日揭曉，台灣女婿、出身不丹貴族的巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）和妻子賴梵耘攜手打造的「不丹是教室 」(Lunana: A Yak in the Classroom)入圍最佳國際影片。影片敘述一位年輕老師烏金被派到偏遠村落魯納納任教的經歷，從最初的不適應，到後來跟當地小朋友的真摯交流，改變了他對這段旅程，以及生活中對許多事的看法。

得知入圍喜訊時，導演巴沃人正在台灣，他表示過去經常往來於不丹和印度，但由於疫情之故，近兩年來大部分時間都與家人待在台灣，剛過了一個輕鬆的農曆春節。擔任製片的賴梵耘出身戲劇世家，父親是台灣知名劇場導演賴聲川，與另一半丁乃竺創立了「表演工作坊」，演出遍及兩岸各大城市。

「不丹是教室」導演巴沃邱寧多傑是台灣女婿。海鵬影業提供

「不丹是教室」進軍奧斯卡的過程有些曲折，巴沃形容這部電影有如一段漫長旅程，從拍攝到完成，到報名奧斯卡都經歷重重關卡。由於過去五年來，沒有不丹電影角逐過奧斯卡，不丹也沒有電影委員會這樣的組織，為了讓巴沃的電影能夠順利申請，除了不丹政府特地動員成立電影委員會，巴沃也在和美國影藝學院打交道過程中，一路挑戰既有陳規。他表示，至少這些努力過程，可以為未來的不丹電影人開闢出一條路。

賴梵耘表示，由於對美國電影市場的運作不熟悉，他們對奧斯卡並不抱任何期待，影片完成後一路報名各類影展，有如在投履歷一般；起初接觸較多的是歐洲的片商和經紀，和美國一直都「不熟」，直到與奧斯卡結緣後，才知道美國市場之大。影片目前已在北美上映，觀眾反應說，「不丹是教室」讓他們在走出電影院 時，內心感覺很溫暖，認為疫情期間更值得觀賞。

「不丹是教室」拍攝的地點選在不丹一座偏遠村落魯納納，巴沃說，魯納納偏遠到連Google都搜尋不到它的資料。魯納納在不丹語的含意是「黑暗的山谷」，因為即使在不丹，魯納納也彷彿遠在天邊、與世隔絕。巴沃表示，不丹自認是快樂國度，為什麼年輕人都想離開？想到外面世界像歐洲、美國、澳洲，去擁抱西方現代文明、追逐五光十色的城市生活。巴沃希望透過「不丹是教室」讓年輕人明白，不必急著去追求光鮮亮麗的城市生活，有時候我們必須先經歷黑暗，才懂得光明的可貴。

影片中飾演佩姆札姆的小女孩(左)，演的是自己真實的故事。海鵬影業提供

在找到魯納納之前，巴沃幾年來一直在不丹尋找一個未經現代化、全球化洗禮的地方，他從未聽聞過魯納納，但當他第一次看到魯納納時，他知道「就是這裡了」。巴沃也在當地遇到片中飾演佩姆札姆的小女孩，她來自破碎的家庭，而電影也直接用了她的故事，包括她去世的母親、酗酒的爸爸等等，巴沃說「這一切真是太神奇了」。

去年華裔導演趙婷以「無依之地(另譯：游牧人生)」榮獲奧斯卡最佳導演，片中讓人印象深刻的是啟用了大量的素人演員。巴沃表示，「不丹是教室」大部分也都是非專業的演員，因為不丹很少有專業演員，而他在魯納納找來的這些演員，他們從來沒有接觸過攝影機，也沒有演過戲。巴沃說，我只跟他們說，看到這個鏡頭了嗎，就對著它講你們的故事。巴沃說，最後的成果讓他感覺沒有專業演員，反而變成一種優勢。

曾在倫敦研習表演藝術的賴梵耘，在指導這些素人演員上出了很多力，她說一開始自己很擔心，因為演戲是一件很敏感的事，每個人對演戲都會有不同的概念，像片中飾演老師的烏金，本身就是一位音樂人，有表演的經驗。賴梵耘說，自己花比較多的時間在告訴他們「不要演」，從劇本上去發展他們的角色，由內而發、而不是外在去演。她花了十天時間辦了一個工作坊，跟他們玩很多戲劇的遊戲，強調「不要演，要讓角色找到你」。

巴沃邱寧多傑（右）和妻子賴梵耘（左）在印度相識相戀。海鵬影業提供

「不丹是教室」拍攝只花了四十幾天，但前置作業卻耗時一年左右，由於當地沒有電力，劇組在半年前便進入魯納納，裝設太陽能板，動用很多驢子、騾子把設備扛上山。巴沃說，拍攝這部電影最大的挑戰是，一切都未可知，攝影機、閃光燈、電腦等設備都要靠太陽能板，但他連是否能順利運作都沒有把握。

即使經歷無數艱難，但在電影殺青後，巴沃首度將影片放映給當地人看，結束時一個村落裡的小男孩對他說，這是我父親演的最棒的電影，「我為他感到驕傲」。巴沃說，當時他深深體會拍這部電影的意義，過去許多有關不丹的影片都是拍給外國人看的，和當地人似乎沒有任何關係，也許這個故事就是一個機會。

巴沃邱寧多傑和賴梵耘，帶著女兒和導演李安合照。海鵬影業提供

「不丹是教室」入圍奧斯卡最佳國際影片，將與日本《在車上》、丹麥《漂浪人生》、義大利《上帝之手》、挪威《世界上最爛的人》等強勁對手爭取最後提名的5個名額，巴沃說，他與妻子甚至沒有想到會入圍，當他看到名單上那些影片與導演時，能並列其中已是一項榮譽，他不但對得獎沒有任何期待，反而自謙說覺得有一點「尷尬」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到首次執導筒的巴沃邱寧多傑與首次當電影製作人的妻子賴梵耘，聊聊「不丹是教室」這部影片幕前幕後的點滴，兩人都很享受創意的過程，從找資金、寫劇本、到選角、開拍，一路學到很多，體會到電影工業「勞心勞身」的苦與樂。巴沃也透露下一部片Once upon a time in Pudan，情節與「不丹是教室」有些類似，聚焦於不丹對外開放、尤其是對西方世界開放過程中，與傳統的扞格與衝擊。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。