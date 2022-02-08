國務院前發言人宣布參選田州聯邦眾議員 獲川普背書

歐塔加斯7日宣布角逐田納西州第五選區聯邦眾議員。圖為她去年9月在紐約出席活動。(Getty Images)

前任美國國務院發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus)曾針對新冠病毒起源、中國隱瞞疫情等，在推特與中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩隔空交手，爆發口水戰。歐塔加斯7日宣布角逐田納西州第五選區聯邦眾議員 ，前總統川普也為她背書。

39歲的歐塔加斯在聲明中說，自己身為美國海軍儲備軍官，決定參選是回應為人民服務的號召，「為了國家奮戰，為了幫田州民眾堅守美國榮耀，我絕不退縮」。

她說，非常感激川普的支持，希望與民眾一起悍衛保守派價值。

目前在福斯新聞網(Fox News)擔任國安議題評論員的歐塔加斯出生於佛羅里達州，2021年11月才搬到田州納許維爾(Nashville)，在醫療投資企業任職。

前總統布希(George W. Bush)與歐巴馬任內，歐塔加斯都曾於聯邦政府任職，曾任美國國際開發署(U.S. Agency for International Development，USAID)發言人、財政部情報分析師等。

歐塔加斯7日坦承，從來不曾參加選舉，兩個月前才開始思考投入選戰，但「對納許維爾有承諾」。

歐塔加斯宣布參選，讓共和黨 田州第五選區黨內初選更顯熱鬧。田州企業家李伊(Baxter Lee)上周已登記參加初選，納許維爾企業家麥克奈特(Quincy McKnight)則在去年便宣布參加初選。來自加州的音樂錄影帶導演史塔巴克(Robby Starbuck)去年宣布參加田州第五選區共和黨初選，獲得保守派媒體及包括共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)在內的政治人物背書。

田州第五選區向來屬於民主黨 票倉，但經過選區重畫之後，政治版圖出現變化，現任民主黨籍田州聯邦眾議員庫柏(Jim Cooper)已宣布任期屆滿便將退休。