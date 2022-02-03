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赴美登機前須採檢 美旅遊團體促白宮改弦更張

中央社華盛頓2日綜合外電報導
美國一些主要航空公司、商業機構和旅遊業團體今天致函敦促白宮，應停止要求已接種疫苗的國際航線旅客，在赴美登機前必須出示COVID-19檢驗證明。(美聯社)
美國一些主要航空公司、商業機構和旅遊業團體今天致函敦促白宮，應停止要求已接種疫苗的國際航線旅客，在赴美登機前必須出示COVID-19檢驗證明。(美聯社)

美國一些主要航空公司、商業機構和旅遊業團體今天致函敦促白宮，應停止要求已接種疫苗的國際航線旅客，在赴美登機前必須出示COVID-19檢驗證明。

美國航空協會（Airlines for America）、美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）、國際航空運輸協會（IATA）、美國航太工業協會（Aerospace Industries Association）、美國旅遊協會（U.S. Travel Association）等團體，今天致函白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients），要求政策作改變。

信中寫道：「對航空旅客的調查指出，登機前是否作採檢是他們決定要不要出國旅行的主要因素之一。民眾就是不想冒著回不了美國的風險。」

針對業界上述要求，白宮婉拒置評。

美國航空協會表示，今年1月下旬國際航空旅客量比2019年同期減少38%。美國航空協會代表美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空控股（United Airlines Holdings）等公司。

去年12月，美國總統拜登政府執行更嚴格新規定，要求國際航空旅客赴美旅遊時，須出示登機前24小時內的COVID-19檢測陰性證明。 而之前的規定是，要求已接種疫苗的國際航空旅客，只要出示登機前3天內的陰性證明。

信函中提到，美國境內已有7430萬人曾經感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），意味美國至少有22%人口染疫過。

信中指出：「顯然COVID-19已遍布美國各地，如今這種環境下，想要透過航空旅遊控制病毒入侵，已經不太可能改變這事實。」

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）。路透
白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）。路透

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