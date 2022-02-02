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圈圈 「煎餅冰」密西根湖奇觀 3條件下才有魔幻奇景

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圈圈 「煎餅冰」密西根湖奇觀 3條件下才有魔幻奇景

特派員黃惠玲/芝加哥報導
今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影)
今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影)

近來到過芝加哥密西根湖畔的民眾，都會發現湖面上漂滿許多罕見的圓形冰圈，氣象專家表示，這種俗稱為「煎餅冰」(pancake ice)的景觀，需要在剛好氣溫在冰點以下，然後有一點波浪的特殊氣候條件才會形成，而今年剛好就符合了「煎餅冰」出現的標準，公眾才有機會目睹自然奇觀。

國家海洋與大氣局大湖環境研究實驗室研究員伍德(Andrea Vander Woude)說，這些煎餅冰是她最喜歡的自然景象之一，它是一種圓盤狀的冰，根據形成地的條件，直徑可由11吋到9呎間不等，厚度一般約3吋。

她描述， 煎餅冰外圍有時會形成一圈略微高起的環，這種環一般是由煎餅冰互相碰撞時，堆積的碎冰和推擠的壓力而形成；而这些環也是碎冰變成煎餅冰的第一個明顯跡象。

煎餅冰被認為是當上游河水快速流下，沖刷形成的浮沫在河面角落堆積，又遇上嚴寒天氣急凍，最終導致一夜結冰所形成。大致來說，煎餅冰在寒冷地區的河流和海洋中都有可能出現。

至於今年密西根湖出現的煎餅冰出現的兩種原因，可能是因為湖面覆蓋薄雪結冰，然後慢慢隨著冰點與小波浪的結合，最終變成大家所看到的煎餅圈；另個可能的情況，是由於湖面結的薄冰破裂，遇到湖浪過高與強風等氣象因素，而形成了一圈圈的煎餅冰。

攝影師席馬拉(Craig Shimala)第一次看到密西根湖出現煎餅冰奇觀，是在1月3日，地點在北大道的湖畔，接著他就開始紀錄煎餅冰的變化，甚至搭乘獨木舟到湖上拍攝。

他表示，煎餅冰的移動快速，而且消逝也快，「有點像冰山移動漂浮」，這也是他拍下豐富影片、照片的原因，希望跟大家一起分享。

自從席馬拉於公布多張煎餅冰照片後，許多遊客、民眾也紛紛到湖畔搶看奇觀。帶著女兒到謝德水族館與天文館間的密西根湖觀看「煎餅冰」的華裔媽媽Jennifer說，自己移居芝加哥15年，還真從來沒有見過這種圓圓的冰圈，「很有趣，也很值得帶孩子來體驗氣候變化的奇妙景觀」。

今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影...
今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影)
今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影...
今年芝加哥入冬氣候變化無常，也出現難得的自然景象「煎餅冰」。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華裔 攝影

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