隱匿與女性高層主管交往 CNN執行長查克爾請辭

有線電視新聞網(CNN)執行長查克爾(Jeff Zucker)2日宣布辭職。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)執行長查克爾(Jeff Zucker)2日宣布辭職。在一份發給內部員工的備忘錄中，查克爾寫道，與一名CNN女性高層交往，卻對公司隱匿事實。56歲的查克爾堪稱美國媒體圈及電視界最有權力的主管之一，擔任CNN執行長已有9年。

紐約時報 報導，查克爾在備忘錄中寫道，前任CNN主播克里斯‧葛謨 (Chris Cuomo)因介入曾任紐約州長哥哥安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)政治事務而在2021年12月遭開除，CNN對克里斯‧葛謨展開內部調查時，查克爾則被問到是否與一位女性員工交往。

查克爾寫道，確實曾與共事20多年的女同事交往，近幾年兩人關係變得越來越密切，「我應該一開始就對公司說明，但我沒有。這點我做錯了。因此，我今天辭職。」

查克爾的緋聞女主角為艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)。高樂斯特曾任安德魯‧葛謨新聞處長，後來離開州政府，跳槽CNN出任執行副總裁，身兼CNN行銷長。

高樂斯特是CNN位階最高的女性主管之一，決定重大企業走向及公關決策。她在2日發表聲明表示，仍將繼續留在CNN。

她在聲明中說，20多年來與查克爾是好朋友及工作夥伴，疫情 期間關係出現變化，「對於沒有在適當時間說明關係改變，我深表遺憾。對於在CNN服務，我覺得萬分榮幸，期待能持續每天都在做的重要工作」。

查克爾與高樂斯特都已各自離婚。